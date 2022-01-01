CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Roma 'da kiralık olarak oynayan Porto futbolcusu Sergio Oliveira transferini bitirdi

United, Nkunku'yu mı transfer edecek mi?
Manchester Evening News, RB Leipzig forveti Christopher Nkunku'nun 2023 yazında Manchester United için bir hedef olabileceğini öne sürüyor.
Kırmızı Şeytanlar, o zamana kadar Cristiano Ronaldo'suz olacak, çünkü mevcut transfer penceresinde herhangi bir hamle yapılmazsa sözleşmesi sona erecek.
Ve 24 yaşındaki Fransız oyuncu, Portekizli süperstarın uzun vadeli yedeği olarak kabul ediliyor.
Chelsea, Ronaldo için 17 milyon Dolar hazırladı
Football Insider, Chelsea'nin Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo için 17 milyon Dolar teklif vermeye hazır olduğunu iddia ediyor.
Maviler, Portekizli yıldıza kapılarını açarken büyük kupalar kazanmak için onun gibi bir oyuncuya sahip olmak istiyor
Bu nedenle, Ronaldo'nun Old Trafford'dan uzaklaşması için bastırıyorlar.
Newcastle ve Manchester, Todibo'nun peşinde
Foot Mercato'ya göre Newcastle, Manchester United, Sevilla ve Napoli, defans oyuncusu Jean-Clair Todibo'yla sözleşme imzalamak için Nice ile görüşecek.
Nice, 2021'de Barça'dan aldığı defans oyuncusu ile ayrılmak istemiyor, ancak kulüpler bu yaz başarılı stoper için her şeyi deneyecek.
Özellikle United ve Newcastle, defans oyuncusunu transfer etmek için rekabete hazır.
Chelsea, Barça ve Juve arasında Koulibaly savaşı
Yaz transfer döneminde, Avrupa devleri Kalidou Koulibaly'i transfer etmek için karşı karşıya gelecek.
Gianluca DiMarzio'ya göre; Barcelona, Chelsea ve Juventus, Napoli'nin stoperini radarına aldı.
Ancak Juve, savunma oyuncusunun Napoli'den ayrılması durumunda İtalya'yı tamamen terk etme tercihi nedeniyle muhtemelen yarış dışı kalacak.
Juve, Matthijs de Ligt'i kaybetme olasılığına hazırlanırken bu durumu yakından izliyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira transferini bitirdi
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sabaha karşı Oliveira transferinin noktalandığını ve oyuncunun 2-3 gün içinde İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Sarı-Kırmızılı takım, Porto'da forma giyen 30 yaşındaki Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray, bu transfer için Portekiz ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, futbolcuyla bonuslar dahil yaklaşık 2 milyon 500 bin Euro'ya anlaşma sağlarken Porto da ikna edildi.
Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol atarken 2 asist katkısında bulundu.
Fenerbahçe, Wellington'a
ESPN Brezilya, Sao Paulo forması giyen Welington'un Fenerbahçe'ye transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli ekibin, Sao Paulo'ya yaptığı 3 milyon Euro’luk teklifin kabul edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki savunmacıyla daha önceden prensipte anlaşmıştı.
Welington transferiyle sol bek pozisyonunun güçlendirecek olan Fenerbahçe'de, bir süredir gündemde olan diğer isimler ise Marcelo, Pezzella'ydı.