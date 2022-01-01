CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Roma 'da kiralık olarak oynayan Porto futbolcusu Sergio Oliveira transferini bitirdi

Football Insider, Chelsea'nin Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo için 17 milyon Dolar teklif vermeye hazır olduğunu iddia ediyor.

Maviler, Portekizli yıldıza kapılarını açarken büyük kupalar kazanmak için onun gibi bir oyuncuya sahip olmak istiyor

Bu nedenle, Ronaldo'nun Old Trafford'dan uzaklaşması için bastırıyorlar.