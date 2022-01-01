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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Roma 'da kiralık olarak oynayan Porto futbolcusu Sergio Oliveira transferini bitirdi

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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sergio oliveira
Getty Images

United, Nkunku'yu mı transfer edecek mi?

2022-07-07T08:29:00.463Z

Manchester Evening News, RB Leipzig forveti Christopher Nkunku'nun 2023 yazında Manchester United için bir hedef olabileceğini öne sürüyor.

Kırmızı Şeytanlar, o zamana kadar Cristiano Ronaldo'suz olacak, çünkü mevcut transfer penceresinde herhangi bir hamle yapılmazsa sözleşmesi sona erecek.

Ve 24 yaşındaki Fransız oyuncu, Portekizli süperstarın uzun vadeli yedeği olarak kabul ediliyor.

Christopher-Nkunku
(C)Getty Images

Chelsea, Ronaldo için 17 milyon Dolar hazırladı

2022-07-07T08:24:21.900Z

Football Insider, Chelsea'nin Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo için 17 milyon Dolar teklif vermeye hazır olduğunu iddia ediyor.

Maviler, Portekizli yıldıza kapılarını açarken büyük kupalar kazanmak için onun gibi bir oyuncuya sahip olmak istiyor

Bu nedenle, Ronaldo'nun Old Trafford'dan uzaklaşması için bastırıyorlar.

ONLY GERMANY Cristiano Ronaldo Portugal 2022
imago images

Newcastle ve Manchester, Todibo'nun peşinde

2022-07-07T05:14:28.948Z

Foot Mercato'ya göre Newcastle, Manchester United, Sevilla ve Napoli, defans oyuncusu Jean-Clair Todibo'yla sözleşme imzalamak için Nice ile görüşecek.

Nice, 2021'de Barça'dan aldığı defans oyuncusu ile ayrılmak istemiyor, ancak kulüpler bu yaz başarılı stoper için her şeyi deneyecek.

Özellikle United ve Newcastle, defans oyuncusunu transfer etmek için rekabete hazır.

Montpellier-Nice Todibo Savanier Rosario
Getty Images

Chelsea, Barça ve Juve arasında Koulibaly savaşı

2022-07-07T05:07:39.188Z

Yaz transfer döneminde, Avrupa devleri Kalidou Koulibaly'i transfer etmek için karşı karşıya gelecek.

Gianluca DiMarzio'ya göre; Barcelona, ​​Chelsea ve Juventus, Napoli'nin stoperini radarına aldı.

Ancak Juve, savunma oyuncusunun Napoli'den ayrılması durumunda İtalya'yı tamamen terk etme tercihi nedeniyle muhtemelen yarış dışı kalacak.

Juve, Matthijs de Ligt'i kaybetme olasılığına hazırlanırken bu durumu yakından izliyor.

Kalidou Koulibaly Napoli 2022
Getty Images

Galatasaray, Sergio Oliveira transferini bitirdi

2022-07-07T04:58:57.707Z

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sabaha karşı Oliveira transferinin noktalandığını ve oyuncunun 2-3 gün içinde İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Sarı-Kırmızılı takım, Porto'da forma giyen 30 yaşındaki Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray, bu transfer için Portekiz ekibine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, futbolcuyla bonuslar dahil yaklaşık 2 milyon 500 bin Euro'ya anlaşma sağlarken Porto da ikna edildi.

Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol atarken 2 asist katkısında bulundu.

Sergio Oliveira Abraham Roma
Getty

Fenerbahçe, Wellington'a

2022-07-07T04:52:46.271Z

ESPN Brezilya, Sao Paulo forması giyen Welington'un Fenerbahçe'ye transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu. 

Sarı-lacivertli ekibin, Sao Paulo'ya yaptığı 3 milyon Euro’luk teklifin kabul edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki savunmacıyla daha önceden prensipte anlaşmıştı.

Welington transferiyle sol bek pozisyonunun güçlendirecek olan Fenerbahçe'de, bir süredir gündemde olan diğer isimler ise Marcelo, Pezzella'ydı.

Welington Alisson São Paulo Corinthians Campeonato Paulista 27 03 2022
Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão