United, Dest için Barcelona ile görüşüyor
Sport'a göre Manchester United, Barcelona'dan Sergino Dest'i kadrosuna katmak istiyor ve anlaşmanın bir parçası olarak Diogo Dalot'u teklif etmeye hazırlanıyor.
Ancak Barcelona, hiçbir oyuncu dahil olmadan 20 milyon Euro nakit para istiyor.
Newcastle, Saint-Maximin'i satmaya açık
Football Insider'a göre Eddie Howe, Allan Saint-Maximin'i satma izni verdi.
Premier Lig ekibi, onun için 40 milyon Sterlin değer biçiyor ve uygun bir teklif gelirse bu yaz takımdan ayrılmasına izin verilecek.
Galatasaray, Icardi için ısrarcı olacak
Fanatik'in aktardığına göre; PSG'nin yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılma hazırlığında olduğunu ve Galatasaray'la ciddi olarak görüşüyor.
Fransız ekibin, Manchester United ile de görüştüğü aktarılıyor.
Ancak, sarı-kırmızılı ekibin Icardi'yi kiralamak için PSG ile tam 3 kez görüşme yaptığı belirtildi.
Icardi için Galatasaray'ın güçlü bir formül hazırlayacak ve transferde ısrarcı olacak.
United, bu transferde birkaç adım önde duruyor.
Galatasaray, Belotti için son bir çıkarma yapacak
Galatasaray, transfer çalışmalarını hızla sürdürürken forvet adayları içerisinde bulunan Andrea Belotti, taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.
Sarı-Kırmızılılar, İtalyan santrforun sosyal medya hesaplarına birçok mesaj atmaya başladı.
"Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajlarıyla tecrübeli oyuncuyu ne kadar istediklerini gösteren taraftarlar, kulüpten bu transfer için net adımlar bekliyor.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, 28 yaşındaki golcüye senelik 4 milyon Euro önerdi.
Bonservisi elinde olan İtalyan yıldızın ise imza parası talebinde olduğu biliniyor.
Erden Timur, oyuncuyla son bir kez görüşmek için İtalya'ya gidecek.