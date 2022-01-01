Fanatik'in aktardığına göre; PSG'nin yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılma hazırlığında olduğunu ve Galatasaray'la ciddi olarak görüşüyor.

Fransız ekibin, Manchester United ile de görüştüğü aktarılıyor.

Ancak, sarı-kırmızılı ekibin Icardi'yi kiralamak için PSG ile tam 3 kez görüşme yaptığı belirtildi.

Icardi için Galatasaray'ın güçlü bir formül hazırlayacak ve transferde ısrarcı olacak.

United, bu transferde birkaç adım önde duruyor.