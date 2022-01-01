Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
icardi psg
(C)Getty Images

United, Dest için Barcelona ile görüşüyor

2022-08-13T09:18:02.859Z

Sport'a göre Manchester United, Barcelona'dan Sergino Dest'i kadrosuna katmak istiyor ve anlaşmanın bir parçası olarak Diogo Dalot'u teklif etmeye hazırlanıyor.

Ancak Barcelona, hiçbir oyuncu dahil olmadan 20 milyon Euro nakit para istiyor.

Sergino Dest Barcelona 2021-22
Getty

Newcastle, Saint-Maximin'i satmaya açık

2022-08-13T09:16:40.476Z

Football Insider'a göre Eddie Howe, Allan Saint-Maximin'i satma izni verdi.

Premier Lig ekibi, onun için 40 milyon Sterlin değer biçiyor ve uygun bir teklif gelirse bu yaz takımdan ayrılmasına izin verilecek.

Allan Saint-Maximin, Newcastle- Aston Villa, Premier League, 13-02-2022
Getty Image

Galatasaray, Icardi için ısrarcı olacak

2022-08-13T06:13:47.276Z

Fanatik'in aktardığına göre; PSG'nin yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kulüpten ayrılma hazırlığında olduğunu ve Galatasaray'la ciddi olarak görüşüyor.

Fransız ekibin, Manchester United ile de görüştüğü aktarılıyor.

Ancak, sarı-kırmızılı ekibin Icardi'yi kiralamak için PSG ile tam 3 kez görüşme yaptığı belirtildi.

Icardi için Galatasaray'ın güçlü bir formül hazırlayacak ve transferde ısrarcı olacak.

United, bu transferde birkaç adım önde duruyor.

icardi psg
Getty Images

Galatasaray, Belotti için son bir çıkarma yapacak

2022-08-13T06:07:55.315Z

Galatasaray, transfer çalışmalarını hızla sürdürürken forvet adayları içerisinde bulunan Andrea Belotti, taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Sarı-Kırmızılılar, İtalyan santrforun sosyal medya hesaplarına birçok mesaj atmaya başladı.

"Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajlarıyla tecrübeli oyuncuyu ne kadar istediklerini gösteren taraftarlar, kulüpten bu transfer için net adımlar bekliyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, 28 yaşındaki golcüye senelik 4 milyon Euro önerdi.

Bonservisi elinde olan İtalyan yıldızın ise imza parası talebinde olduğu biliniyor.

Erden Timur, oyuncuyla son bir kez görüşmek için İtalya'ya gidecek.

ANDREA BELOTTI TORINO
Getty Images