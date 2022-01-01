Kaan Ayhan, Aslan oluyor
Fanatik; Galatasaray'ın Kaan için 6 milyon Euro isteyen Sassuolo'ya 3 milyon Euro'nun yanında bonuslar teklif edeceğini yazdı.
Daha önce kiralama önerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, milli savunmacıyı bu kez bonservisiyle transfer etmek istiyor.
Yeni bir teklif hazırlayan Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidip bu transferi sonlandırması bekleniyor.
Galatasaray, Kurzawa'yı bekliyor
Foot Mercato'ya göre PSG'de görev yapan ve ayrılmak isteyen Layvin Kurzawa, geçen sezon olduğu gibi bu transfer döneminde de Galatasaray'la görüştü.
29 yaşındaki oyuncu, bu kez sarı-kırmızılı kulübe gelmek istiyor.
Ancak onu isteyen takımlar arasında Nice, Lyon ve Fulham gibi ekipler de var.
Fransız devinde oynayan yıldız savunmacının kararı bekleniyor.