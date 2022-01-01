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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, PSG forması giyen Layvin Kurzawa'yı bekliyor

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Layvin Kurzawa
Getty

Kaan Ayhan, Aslan oluyor

2022-08-31T04:55:24.307Z

Fanatik; Galatasaray'ın Kaan için 6 milyon Euro isteyen Sassuolo'ya 3 milyon Euro'nun yanında bonuslar teklif edeceğini yazdı.

Daha önce kiralama önerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, milli savunmacıyı bu kez bonservisiyle transfer etmek istiyor.

Yeni bir teklif hazırlayan Galatasaray'ın, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidip bu transferi sonlandırması bekleniyor.

Kaan Ayhan Sassuolo Spezia Serie A 202122
Getty

Galatasaray, Kurzawa'yı bekliyor

2022-08-31T04:55:17.336Z

Foot Mercato'ya göre PSG'de görev yapan ve ayrılmak isteyen Layvin Kurzawa, geçen sezon olduğu gibi bu transfer döneminde de Galatasaray'la görüştü.

29 yaşındaki oyuncu, bu kez sarı-kırmızılı kulübe gelmek istiyor.

Ancak onu isteyen takımlar arasında Nice, Lyon ve Fulham gibi ekipler de var.

Fransız devinde oynayan yıldız savunmacının kararı bekleniyor.

Layvin Kurzawa PSG 2021-22
Getty