Foot Mercato'ya göre PSG'de görev yapan ve ayrılmak isteyen Layvin Kurzawa, geçen sezon olduğu gibi bu transfer döneminde de Galatasaray'la görüştü.

29 yaşındaki oyuncu, bu kez sarı-kırmızılı kulübe gelmek istiyor.

Ancak onu isteyen takımlar arasında Nice, Lyon ve Fulham gibi ekipler de var.

Fransız devinde oynayan yıldız savunmacının kararı bekleniyor.