CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Pjanic'in peşinde

Barcelona'dan Raphinha hamlesi
Sport, Leeds'in Barcelona'nın Raphinha için yaptığı 35 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiğini söylüyor.
Premier Lig ekibi, 75 milyon € serbest kalma maddesi kullanılmadıkça Brezilyalı oyuncunun yrılmasına izin vermeyecek.
Altay Bayındır, Fransa yolcusu
A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Fransa'ya transfer olabilir.
Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sezon sonunda Altay Bayındır için teklifte bulunacak.
Altay Bayındır özellikle sakatlık dönüşü gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Miralem Pjanic Galatasaray'a
Fanatik'te yer alan habere göre, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir.
Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Miralem Pjanic için sarı kırmızılı takım devrede.
Galatasaray, bu transfer için UEFA Avrupa Ligi'nde iyi ilişkiler geliştirdiği Barcelona'ya güveniyor.