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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Pjanic'in peşinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Miralem Pjanic Galatasaray Crest GFX
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Barcelona'dan Raphinha hamlesi

2022-03-26T06:22:59.603Z

Sport, Leeds'in Barcelona'nın Raphinha için yaptığı 35 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiğini söylüyor.

Premier Lig ekibi, 75 milyon € serbest kalma maddesi kullanılmadıkça Brezilyalı oyuncunun yrılmasına izin vermeyecek.

Raphinha Brazil Paraguay 2022
Getty Images

Altay Bayındır, Fransa yolcusu

2022-03-26T06:17:21.949Z

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, Fransa'ya transfer olabilir.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sezon sonunda Altay Bayındır için teklifte bulunacak.

Altay Bayındır özellikle sakatlık dönüşü gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Altay Bayındır Fenerbahçe 08282020
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Miralem Pjanic Galatasaray'a

2022-03-26T06:11:32.248Z

Fanatik'te yer alan habere göre, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir.

Sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Miralem Pjanic için sarı kırmızılı takım devrede.

Galatasaray, bu transfer için UEFA Avrupa Ligi'nde iyi ilişkiler geliştirdiği Barcelona'ya güveniyor.