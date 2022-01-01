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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray orta sahasına PSG'nin yıldızı geliyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Messi, Gueye
Getty

Ronaldo, Barcelona'ya gidebilir

2022-07-05T09:06:52.062Z

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan bir çıkış yolu ararken AS, menajeri Jorge Mendes'in Barcelona ile potansiyel bir anlaşmayı tartıştığını bildirdi.

Portekizli süperstar, Real Madrid ile güçlü bağlara sahip olmakla biliniyor ancak yeni sezonda ezeli rakiplerinin formasını giyebilir.

Roma, Zeki Çelik'i açıkladı

2022-07-05T07:37:35.151Z

Weghorst İstanbul'da

2022-07-05T05:29:39.360Z

Beşiktaş taraftarlarının günlerdir yollarını gözlediği santrafor Hollandalı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi.

Gece saatlerinde havalimanına ayak basan golcünün önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

Wout Weghorst Netherlands
Getty Images

Fenerbahçe'ye Norveçli golcü

2022-07-05T05:26:50.611Z

Santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Norveç'ten sürpriz bir isim geldi.

A Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona eren Norveçli Joshua King ile ilgileniyor.

Joshua King Watford Premier League 2021-22
Getty Images

Galatasaray, Gueye ile görüşüyor

2022-07-05T05:23:39.556Z

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken orta saha takviyesi gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; orta sahada hata yapmak istemeyen Galatasaray, PSG'nin yıldız ismi Idrissa Gueye ile görüşüyor.

Idrissa Gueye PSG City 28092021
Getty