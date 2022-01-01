CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray orta sahasına PSG'nin yıldızı geliyor

Ronaldo, Barcelona'ya gidebilir
Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan bir çıkış yolu ararken AS, menajeri Jorge Mendes'in Barcelona ile potansiyel bir anlaşmayı tartıştığını bildirdi.
Portekizli süperstar, Real Madrid ile güçlü bağlara sahip olmakla biliniyor ancak yeni sezonda ezeli rakiplerinin formasını giyebilir.
Roma, Zeki Çelik'i açıkladı
🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Zeki Celik 🐺🇹🇷— AS Roma English (@ASRomaEN) July 5, 2022
The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!
We are also proud to continue assisting in the search for missing children worldwide. 🙏
#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/9kW1EL8Jma
Weghorst İstanbul'da
Beşiktaş taraftarlarının günlerdir yollarını gözlediği santrafor Hollandalı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi.
Gece saatlerinde havalimanına ayak basan golcünün önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye Norveçli golcü
Santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Norveç'ten sürpriz bir isim geldi.
A Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona eren Norveçli Joshua King ile ilgileniyor.
Galatasaray, Gueye ile görüşüyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken orta saha takviyesi gündemin ilk sırasında yer alıyor.
Fanatik gazetesinin haberine göre; orta sahada hata yapmak istemeyen Galatasaray, PSG'nin yıldız ismi Idrissa Gueye ile görüşüyor.