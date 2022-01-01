CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray orta sahaya Amiri'yi istiyor

Tolga Ciğerci için karar Ismael'in
Josef de Souza'nın sakatlanmasıyla Beşiktaş'ta orta sahaya takviye yapılması gündeme geldi. Brezilyalı oyuncu 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Valerien Ismael yönetime kampın ikinci ayağındaki performanslara göre bir rapor sunacak.
Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Atiba ve Kartal Kayra Yılmaz'dan oluşan beş kişilik rotasyonun yeterli görülmemesi halinde Tolga Ciğerci kadroya katılacak.
Nino'nun alternatifi Brooks
Haber Global'e göre; 29 yaşındaki ABD'li stoper John Anthony Brooks, Fenerbahçe'ye önerildi.
Takımdan ayrılması beklenen Kim Min-Jae'in yerine stoper arayan sarı lacivertlilerde öncelik Nino. Fakat bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde ibre Brooks'a dönecek.
Berlin'de dünyaya gelen ve tüm kariyerini Almanya'da geçiren Brooks geçen sezon Wolfsburg formasıyla 36 maça çıktı ve bonservisi elinde bulunuyor.
Amiri için kiralama teklifi
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Nadiem Amiri için Bayer Leverkusen'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Geçen sezon Genoa'da kiralık olarak oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 13 maçta bir asist yaptı.