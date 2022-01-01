CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray orta sahaya Amiri'yi istiyor

Haber Global'e göre; 29 yaşındaki ABD'li stoper John Anthony Brooks, Fenerbahçe'ye önerildi.

Takımdan ayrılması beklenen Kim Min-Jae'in yerine stoper arayan sarı lacivertlilerde öncelik Nino. Fakat bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde ibre Brooks'a dönecek.

Berlin'de dünyaya gelen ve tüm kariyerini Almanya'da geçiren Brooks geçen sezon Wolfsburg formasıyla 36 maça çıktı ve bonservisi elinde bulunuyor.