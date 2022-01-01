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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Okan Buruk'a emanet

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Okan Buruk
Getty

Mitrovic, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

2022-06-19T06:28:10.352Z

Forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündem Fulham ile Championship'i kasıp kavuran Sırp yıldız Mitrovic.

Fanatik'in haberine göre Mitrovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.

Fenerbahçe yönetiminin elinden geleni yapacağı yine bu haber içinde yer alıyor.

Aleksandar Mitrovic Fulham 2021-22
Getty Images

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan transfer yarışı

2022-06-19T06:22:55.738Z

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş, bir isimde karşı karşıya geldi.

Akşam'ın haberine göre; Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Tello ile Beşiktaş ve Trabzonspor ilgileniyor.

Tello, Barcelona altyapısı çıkışlı bir kanat forvet oyuncusu.

Tello Betis 2022
Getty

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor

2022-06-19T06:20:31.529Z

DHA'nın haberinne göre; Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

Okan Buruk, daha önce Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Okan Buruk 2021
AA