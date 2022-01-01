CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Okan Buruk'a emanet

Mitrovic, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor
Forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündem Fulham ile Championship'i kasıp kavuran Sırp yıldız Mitrovic.
Fanatik'in haberine göre Mitrovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.
Fenerbahçe yönetiminin elinden geleni yapacağı yine bu haber içinde yer alıyor.
Trabzonspor ve Beşiktaş'tan transfer yarışı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş, bir isimde karşı karşıya geldi.
Akşam'ın haberine göre; Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Tello ile Beşiktaş ve Trabzonspor ilgileniyor.
Tello, Barcelona altyapısı çıkışlı bir kanat forvet oyuncusu.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oluyor
DHA'nın haberinne göre; Galatasaray, teknik direktörlük konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı-kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.
Okan Buruk, daha önce Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.