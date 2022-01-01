CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Okan Buruk'a emanet

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ve Beşiktaş, bir isimde karşı karşıya geldi.

Akşam'ın haberine göre; Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Tello ile Beşiktaş ve Trabzonspor ilgileniyor.

Tello, Barcelona altyapısı çıkışlı bir kanat forvet oyuncusu.