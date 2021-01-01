CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat'ı getiriyor

Milli golcünün ara transfer döneminde Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.

The Athletic'e konuşan Cenk Tosun'un menajeri Dr. Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk, ara transfer dönemlerindeki değişimlere alışık olsa da bu kez bu ihtimale pek de sıcak bakmıyor.

"Sezon sonuna kadar sözleşmesi var ve bir şeylerin karşılığını vermek istiyor. Katkıda bulabileceğini düşünüyor ki sadece yedek kulübesinde oturarak mutlu olabilecek tipte bir oyuncu değil."