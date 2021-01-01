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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat'ı getiriyor

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Fernando Muslera Galatasaray vs Sivasspor 13.12.2021
AA

Cenk Tosun, Everton'da kalmak istiyor 👇

2021-12-15T05:43:07.110Z

Milli golcünün ara transfer döneminde Beşiktaş'a geleceği iddia edildi.

The Athletic'e konuşan Cenk Tosun'un menajeri Dr. Erkut Söğüt, oyuncusunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk, ara transfer dönemlerindeki değişimlere alışık olsa da bu kez bu ihtimale pek de sıcak bakmıyor.

"Sezon sonuna kadar sözleşmesi var ve bir şeylerin karşılığını vermek istiyor. Katkıda bulabileceğini düşünüyor ki sadece yedek kulübesinde oturarak mutlu olabilecek tipte bir oyuncu değil."

Cenk Tosun Everton

Fluminense, Nani ile ilgileniyor 👇

2021-12-15T05:42:03.130Z

Marsilya’dan Cyle Larin’e kanca

2021-12-15T05:39:36.036Z

Skorer'in haberine göre; Fransız medyası, Marsilya’nın Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Jeunes Footeux sitesi, Marsilya’nın Larin’i renklerine bağlamanın planlarını yaptığını ileri sürdü.

Haberde, 26 yaşındaki golcü futbolcunun Beşiktaş’la sözleşme yenilemeyeceği vurgulandı.

Cyle Larin Beşiktaş vs Galatasaray 10252021
AA

Altay Bayındır'ın yerine Sinan Bolat mı geliyor? 👇

2021-12-15T05:37:56.600Z

Altay Bayındır'ın sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle kaleci arayışına başlayan Fenerbahçe için Sinan Bolat ismi gündeme gelmişti.

Fanatik'in haberine göre; Belçika basınından De Zondag ile geleceği ve Fenerbahçe'nin ilgisi hakkında konuşan Sinan Bolat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bolat takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili, "Sözleşmenin sonundayım ama henüz yöneticilerle görüşmedim. Bu konuda çok endişeli değilim." ifadelerini kullandı.

Sinan Bolat
AA

Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat'ı getiriyor

2021-12-15T05:35:34.052Z

Sivas deplasmanında sakatlanan Muslera’nın kontrollerinde sol diz iç yan bağlarında ileri derece yırtık ve ön çapraz bağlarda esneme tespit edildi.

Milliyet'in haberine göre; Muslera ile ilgili yaşanan olumsuz gelişme, kaleci transferini de olmazsa olmaz duruma getirdi.

Sarı-kırmızılılarda ilk aday olarak Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat için tüm şartlar zorlanacak.

2025’e kadar sözleşmesi bulunan Göztepe'nin yıldız kalecisi İrfan için 45 milyon lira gözden çıkarıldı.

irfan can egribayat
AA