CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Muslera'nın yerine Avrupa devinin kalecisini getiriyor

Galatasaray'da Luyindama'ya veda 👀
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Luyindama'yı Belçika ekibi Antwerp'e kiralık olarak veriyor.
Luyindama'nın maaşının bir bölümü, Galatasaray tarafından karşılanacak.
Konyaspor Caleb Ekuban transfer için geri sayımda
Daha önce Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, yeniden Süper Lig yolunda.
NTV Spor'un haberine göre; Konyaspor, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen santrfor Caleb Ekuban için transfer görüşmelerini sürüyor.
Konyaspor'un transfer etmeyi düşündüğü Ganalı futbolcu Ekuban ile görüşmeler devam ediyor.
Vlahovic, Ocak ayında hiçbir yere gitmeyecek 👇
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Oyuncunun menajerinin taleplerinin diğer takımlarla görüşmeleri zora soktuğu söylenirken Fiorentina, Arsenal ile Juventus'un ilgilendiği Dusan Vlahovic'i sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor.
Attila Szalai ile West Ham ve Newcastle United ilgileniyor 👇
Spor Arena'nın Sky Sports'a dayandırdığı habere göre; İtalya'dan Milan, İngiltere'den Chelsea ve Liverpool ile anılan Szalai için Premier Lig'den iki takımın daha talip oldu. West Ham ve Newcastle United, 23 yaşında savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın transferdeki kriterleri 👀
Fotomaç'ın haberine göre; Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncularla vedalaşacak olan Beşiktaş oyuncu arama girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar'ın kriterleri şu şekilde:
- Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş ile yapmayacak.
- Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.
- İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.
- 1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.
- Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.
- 27-28 yaş üst sınır olacak.
Galatasaray, Muslera'nın yerine Avrupa devinin kalecisini getiriyor 👇
Fernando Muslera, sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin yerine PSG'nin yedek file bekçisi Sergio Rico'yu transfer edecek. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülü için temasları sıkıştırdı.
Son kararı 28 yaşındaki Sergio Rico verecek.