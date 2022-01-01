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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Michael Frey'in peşinde

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Michael Frey Fenerbahce Anderlecht 11082018
AA

Victor Nelsson'dan transfer açıklaması

2022-07-30T09:03:49.100Z

Adı Sevilla'yla anılan Danimarkalı stoper AA'nın sorularını yanıtladı.

Galatasaray’da geçen sezon birlikte forma giydiği Marcao’yu transfer eden Sevilla’dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum" diye konuştu.

Victor Nelsson Galatasaray 2021/22
AA

Carvalho için Monza da devrede

2022-07-30T06:41:11.884Z

Calciomio'nun haberine göre; Galatasaray'ın transfer etmek istediği William Carvalho'yla İtalya'nın Monza kulübü de ilgileniyor.

30 yaşındaki ön libero dört yıldır Real Betis forması giyiyor.

William Carvalho, Rayo Vallecano vs. Betis Copa del Rey
Real Betis

Gustavo Henrique resmen Fenerbahçe'de

2022-07-30T06:36:37.332Z