CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Michael Frey'in peşinde

Adı Sevilla'yla anılan Danimarkalı stoper AA'nın sorularını yanıtladı.

Galatasaray’da geçen sezon birlikte forma giydiği Marcao’yu transfer eden Sevilla’dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum" diye konuştu.