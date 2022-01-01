CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Michael Frey'in peşinde

Victor Nelsson'dan transfer açıklaması
Adı Sevilla'yla anılan Danimarkalı stoper AA'nın sorularını yanıtladı.
Galatasaray’da geçen sezon birlikte forma giydiği Marcao’yu transfer eden Sevilla’dan teklif alıp almadığının sorulması üzerine Nelsson, "Zor bir soru. Sıkıcı bir cevap vermem gerekecek. Bunun üzerine yorum yapma veya başka bir şey söyleme şansım yok. Yorumsuz olarak bırakıyorum" diye konuştu.
Carvalho için Monza da devrede
Calciomio'nun haberine göre; Galatasaray'ın transfer etmek istediği William Carvalho'yla İtalya'nın Monza kulübü de ilgileniyor.
30 yaşındaki ön libero dört yıldır Real Betis forması giyiyor.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü istiyor
Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre; Galatasaray, 2018/19 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de 23 maçta beş gol atan Michael Frey'i kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur forvet bölgesine bir transfer daha yapacaklarını açıklamıştı.
Gustavo Henrique resmen Fenerbahçe'de
📢 Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına Flamengo'dan kiraladığını açıkladı. pic.twitter.com/J2gwAvrz9H— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 29, 2022