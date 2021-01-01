CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Lazio ile zirvede: Gündem Marcao, Kerem ve Vedat Muriqi

Trabzonspor'un ilk transferi Jean Evrard Kouassi olacak 👀
Sabah Spor'un haberine göre; Bordo-mavililerin devre arasında kadrosuna katacağı ilk isim belli oldu.
Karadeniz temsilcisi, Çin ekibi Wuhan'da forma giyen ve aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan kanat forvet Jean Evrard Kouassi ile söz kesti.
Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a geliyor 👇
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun İngiliz ekibi Everton ile görüşme gerçekleştirildi.
İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 milyon euro talep etti.
Siyah-Beyazlı yönetim ise bu rakamı yüksek bularak indirime gidilmesini istedi.
Mohamed Salah, Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu 👀
Mısır'da yayın yapan MBC Masr TV'ye konuşan Salah, önceliğinin Liverpol'da kalmak olduğunu yineledi ancak Barcelona'nın ilgisine de değindi:
"Barcelona gibi bir kulübün benimle ilgilenmesi mutluluk verici, ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."
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Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye ilk transferi belli oldu 👇
Bursa TV'nin haberine göre; İngiliz ekibi Hull City'i satın almaya hazırlanan Acun Alıcalı ilk transferini yapıyor.
Acun Ilıcalı, Hulk City'e Bursaspor'un genç yıldızı Emirhan Aydoğan'ı transfer ediyor.
Ilıcalı ve Bursaspor yönetimi, Emirhan'ın transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.
Kartal'a yeni Belçikalı 👀
A Spor'un haberine göre; Sezon başında Chelsea'den kiralanan Batshuayi'den verim alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için gözünü yine Premier Lig'e çevirdi.
Siyah-beyazlı takımın listesine eklediği ilk isim ise Liverpool'un 26 yaşındaki forveti Divock Origi.
Galatasaray, Lazio ile zirvede 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray ve Lazio başkanları ile yöneticileri birlikte yemek yiyecekler. Buluşmada, Lazio; Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için nabız yoklarken Galatasaray ise Vedat Muriqi adına girişim yapacak.