CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Lazio ile zirvede: Gündem Marcao, Kerem ve Vedat Muriqi

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray ve Lazio başkanları ile yöneticileri birlikte yemek yiyecekler. Buluşmada, Lazio; Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için nabız yoklarken Galatasaray ise Vedat Muriqi adına girişim yapacak.

AA