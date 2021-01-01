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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Lazio ile zirvede: Gündem Marcao, Kerem ve Vedat Muriqi

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Fatih Terim & Maurizio Sarri Galatasaray vs Lazio
AA

Trabzonspor'un ilk transferi Jean Evrard Kouassi olacak 👀

2021-12-06T05:57:53.594Z

Sabah Spor'un haberine göre; Bordo-mavililerin devre arasında kadrosuna katacağı ilk isim belli oldu.

Karadeniz temsilcisi, Çin ekibi Wuhan'da forma giyen ve aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan kanat forvet Jean Evrard Kouassi ile söz kesti.

Jean Evrard Kouassi Hajduk 1. HNL
Pixsell

Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a geliyor 👇

2021-12-06T05:55:53.775Z

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun İngiliz ekibi Everton ile görüşme gerçekleştirildi.

İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 milyon euro talep etti.

Siyah-Beyazlı yönetim ise bu rakamı yüksek bularak indirime gidilmesini istedi.

Cenk Tosun Besiktas Goal Celebration
Getty Images

Mohamed Salah, Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu 👀

2021-12-06T05:53:33.208Z

Mısır'da yayın yapan MBC Masr TV'ye konuşan Salah, önceliğinin Liverpol'da kalmak olduğunu yineledi ancak Barcelona'nın ilgisine de değindi:

"Barcelona gibi bir kulübün benimle ilgilenmesi mutluluk verici, ama Liverpool'da mutluyum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

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Mohamed Salah
Getty Images

Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye ilk transferi belli oldu 👇

2021-12-06T05:50:45.102Z

Bursa TV'nin haberine göre; İngiliz ekibi Hull City'i satın almaya hazırlanan Acun Alıcalı ilk transferini yapıyor.

Acun Ilıcalı, Hulk City'e Bursaspor'un genç yıldızı Emirhan Aydoğan'ı transfer ediyor.

Ilıcalı ve Bursaspor yönetimi, Emirhan'ın transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.

Kartal'a yeni Belçikalı 👀

2021-12-06T05:48:47.840Z

A Spor'un haberine göre; Sezon başında Chelsea'den kiralanan Batshuayi'den verim alamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için gözünü yine Premier Lig'e çevirdi.

Siyah-beyazlı takımın listesine eklediği ilk isim ise Liverpool'un 26 yaşındaki forveti Divock Origi.

20211204 Divock Origi
Getty Images

Galatasaray, Lazio ile zirvede 👇

2021-12-06T05:46:16.507Z

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray ve Lazio başkanları ile yöneticileri birlikte yemek yiyecekler. Buluşmada, Lazio; Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için nabız yoklarken Galatasaray ise Vedat Muriqi adına girişim yapacak.

Fatih Terim & Maurizio Sarri Galatasaray vs Lazio
AA