CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ersun Yanal sürpriz bir Milli takımı devralabilir

Vitor Pereira, Everton'ın başına geçebilir
Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile yolları geçtiğimiz günlerde ayrıldı.
Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör arayışında olan Everrton, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'da karar kıldı. Vitor Pereira ile yapılan son görüşme olumlu geçti.
Everton'ın üst düzey isimlerinin çoğunun favorisi Pereira.
Ersun Yanal, Kosova Milli Takımı'nın adayları arasında 👀
Fanatik'in Kosovan Footy'ye dayandırdığı habere göre; Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında.
Gedson Fernandes bugün İstanbul'a gelebilir [Fabrizio Romano]
Galatasaray, Gedson Fernandes için Benfica ile imzalanacak evrakları hazırlıyor. Oyuncu, Haziran 2023'e kadar kiralanacak ve önümüzdeki 18 ay boyunca maaşının tamamını sarı-kırmızılı ekip karşılayacak.
Tüm detaylar netleşirse Gedson'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray are preparing paperworks to be signed with Benfica for Gedson Fernandes deal. Loan until June 2023 and full salary will be covered by Gala for next 18 months. 🇵🇹 #Galatasaray— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2022
Gedson is expected in Istanbul today if all details are settled.https://t.co/5mroiDUo35
Milan, Vlahovic'i Ocak'ta transfer etmeyecek
Milan teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, kulübün Ocak ayında Fiorentina'nın yıldızı Dusan Vlahovic için bir girişimde bulunmayacağını söyledi.
Ancak kulüp efsanesi, İtalyan devinin forvet için yaz aylarında bir hamle yapabileceğinin sinyalini verdi.
"Bu transfer döneminde böyle bir hamle yapacak ekonomik fırsatımız yok, sezonun sonunda göreceğiz"
Wijnaldum, Tottenham'a gidebilir 👇
31 yaşındaki eski Liverpoollu, Premier Lig'e dönüyor.
The Daily Mail'in haberine göre; Georginio Wijnaldum, Tanguy Ndombele'nin PSG'ye transfer olması halinde Tottenham ile takasta kullanılabilir.
Wijnaldum da PSG'den ayrılmaya istekli.
Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'de 👀
NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den gelen teklifi kabul etti.
Sarı-lacivertli ekibin oyuncusu Allahyar bundan böyle Championship ekibinde forma giyecek.
Hull City, Fenerbahçe'ye yaklaşık 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanında sonraki satıştan %50 pay ödeyecek.
Allahyar Sayyadmanesh vize işlemlerinin ardından İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe 'acil' sol bek arıyor 👇
Fanatik'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerde savunmanın solundaki sıkıntı, Sivas deplasmanında zirveye çıktı. İsmail Kartal, yönetimden acil sol bek transferi istedi.
Gözlemci ekibinin oluşturduğu listedeki isimlerden River Plate forması giyen Fabrizio Angileri, Valencia'dan Toni Lato ve Montpellierli Nicolas Cozza için önceden başlatılan girişimlere hız verildi.
Galatasaray kaleye, La Liga devinin file bekçisini getiriyor
Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'nın sakatlığının ardından filede istikrar bulunamadı.
Fanatik'in Mundo Deportivo'ya dayandırdığı habere göre; Galatasaray, La Liga devi Barcelona'nın kalecisi İnaki Pena ile yaptığı görüşmelerde önemli yol katetti ve bu transferde sona geldi.
A Takım'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç file bekçisi, süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.