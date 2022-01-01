CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ersun Yanal sürpriz bir Milli takımı devralabilir

Milan teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, kulübün Ocak ayında Fiorentina'nın yıldızı Dusan Vlahovic için bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

Ancak kulüp efsanesi, İtalyan devinin forvet için yaz aylarında bir hamle yapabileceğinin sinyalini verdi.

"Bu transfer döneminde böyle bir hamle yapacak ekonomik fırsatımız yok, sezonun sonunda göreceğiz"