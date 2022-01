CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ersun Yanal sürpriz bir Milli takımı devralabilir

Galatasaray, Gedson Fernandes için Benfica ile imzalanacak evrakları hazırlıyor. Oyuncu, Haziran 2023'e kadar kiralanacak ve önümüzdeki 18 ay boyunca maaşının tamamını sarı-kırmızılı ekip karşılayacak.

Tüm detaylar netleşirse Gedson'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray are preparing paperworks to be signed with Benfica for Gedson Fernandes deal. Loan until June 2023 and full salary will be covered by Gala for next 18 months. 🇵🇹 #Galatasaray



Gedson is expected in Istanbul today if all details are settled.