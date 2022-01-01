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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ersun Yanal sürpriz bir Milli takımı devralabilir

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ersun Yanal
AA

Vitor Pereira, Everton'ın başına geçebilir

2022-01-24T09:59:31.390Z

Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile yolları geçtiğimiz günlerde ayrıldı.

Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör arayışında olan Everrton, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'da karar kıldı. Vitor Pereira ile yapılan son görüşme olumlu geçti.

Everton'ın üst düzey isimlerinin çoğunun favorisi Pereira.

Vitor Pereira, Fenerbahce
AA

Ersun Yanal, Kosova Milli Takımı'nın adayları arasında 👀

2022-01-24T09:57:25.838Z

Fanatik'in Kosovan Footy'ye dayandırdığı habere göre; Antalyaspor'la yollarını ayırdıktan sonra henüz bir takımla anlaşma sağlamayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Kosova Milli Takımı'nın teknik direktörleri arasında.

Ersun Yanal Trabzonspor
AA

Gedson Fernandes bugün İstanbul'a gelebilir [Fabrizio Romano]

2022-01-24T08:04:00.000Z

Galatasaray, Gedson Fernandes için Benfica ile imzalanacak evrakları hazırlıyor. Oyuncu, Haziran 2023'e kadar kiralanacak ve önümüzdeki 18 ay boyunca maaşının tamamını sarı-kırmızılı ekip karşılayacak.

Tüm detaylar netleşirse Gedson'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

Milan, Vlahovic'i Ocak'ta transfer etmeyecek

2022-01-24T07:47:42.000Z

Milan teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, kulübün Ocak ayında Fiorentina'nın yıldızı Dusan Vlahovic için bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

Ancak kulüp efsanesi, İtalyan devinin forvet için yaz aylarında bir hamle yapabileceğinin sinyalini verdi.

"Bu transfer döneminde böyle bir hamle yapacak ekonomik fırsatımız yok, sezonun sonunda göreceğiz"

Dusan Vlahovic Fiorentina
Getty Images

Wijnaldum, Tottenham'a gidebilir 👇

2022-01-24T06:42:35.000Z

31 yaşındaki eski Liverpoollu, Premier Lig'e dönüyor.

The Daily Mail'in haberine göre; Georginio Wijnaldum, Tanguy Ndombele'nin PSG'ye transfer olması halinde Tottenham ile takasta kullanılabilir.

Wijnaldum da PSG'den ayrılmaya istekli.

Georginio Wijnaldum PSG
Getty Images

Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'de 👀

2022-01-24T05:39:33.480Z

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den gelen teklifi kabul etti.

Sarı-lacivertli ekibin oyuncusu Allahyar bundan böyle Championship ekibinde forma giyecek.

Hull City, Fenerbahçe'ye yaklaşık 5 milyon Euro'luk bonservis bedelinin yanında sonraki satıştan %50 pay ödeyecek.

Allahyar Sayyadmanesh vize işlemlerinin ardından İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahce
www.fenerbahce.org

Fenerbahçe 'acil' sol bek arıyor 👇

2022-01-24T05:36:13.728Z

Fanatik'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerde savunmanın solundaki sıkıntı, Sivas deplasmanında zirveye çıktı. İsmail Kartal, yönetimden acil sol bek transferi istedi.

Gözlemci ekibinin oluşturduğu listedeki isimlerden River Plate forması giyen Fabrizio Angileri, Valencia'dan Toni Lato ve Montpellierli Nicolas Cozza için önceden başlatılan girişimlere hız verildi.

Fabrizio Angileri River Plate 2021
Getty Images

Galatasaray kaleye, La Liga devinin file bekçisini getiriyor

2022-01-24T05:33:12.125Z

Sarı-kırmızılı ekipte Muslera'nın sakatlığının ardından filede istikrar bulunamadı.

Fanatik'in Mundo Deportivo'ya dayandırdığı habere göre; Galatasaray, La Liga devi Barcelona'nın kalecisi İnaki Pena ile yaptığı görüşmelerde önemli yol katetti ve bu transferde sona geldi.

A Takım'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç file bekçisi, süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Inaki Pena. Barcelona vs Alaves. 10.30.2021
Getty Images