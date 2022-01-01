CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'u resmen geri istedi

Newcastle United, Dele Alli'yi istiyor
Football Insider'ın haberine göre Newcastle, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Dele Alli'yi transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor.
25 yaşındaki oyuncu, Spurs tarafından gözden çıkarıldı ve kulüpten ocak ayında ayrılabilir.
İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
Arsenal, Mikel Arteta'ya teklif hazırlığında
Daily Mail, Arsenal'in Mikel Arteta'ya iki yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
İspanyol menajerin şu anki anlaşmasının bitmesine 18 ay kaldı ve Arsenal yönetimi, Arteta'nın özellikle son zamanlardaki performansından memnun.
Galatasaray, Okan Kocuk'u geri istedi
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da Okan Kocuk'la alakalı yeni gelişme yaşandı.
Kulüp başkanı Burak Elmas, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Giresunspor yönetimini arayarak Okan Kocuk'u geri istedi.
Karadeniz ekibi ise sezonun dikkat çeken performanslarından birini ortaya koyan Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakmıyor.