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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, kaleci Okan Kocuk'u resmen geri istedi

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Okan Kocuk. Trabzonspor vs Giresunspor. 01.19.2022
AA

Newcastle United, Dele Alli'yi istiyor

2022-01-22T07:28:12.786Z

Football Insider'ın haberine göre Newcastle, Tottenham'ın orta saha oyuncusu Dele Alli'yi transfer etmek için görüşmelerde bulunuyor.

25 yaşındaki oyuncu, Spurs tarafından gözden çıkarıldı ve kulüpten ocak ayında ayrılabilir.

İngiliz futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Dele Alli, Spurs 2021-22
Getty

Arsenal, Mikel Arteta'ya teklif hazırlığında

2022-01-22T07:24:24.242Z

Daily Mail, Arsenal'in Mikel Arteta'ya iki yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

İspanyol menajerin şu anki anlaşmasının bitmesine 18 ay kaldı ve Arsenal yönetimi, Arteta'nın özellikle son zamanlardaki performansından memnun.

Mikel Arteta - Arsenal 2021/22
Getty Images

Galatasaray, Okan Kocuk'u geri istedi

2022-01-22T07:15:37.110Z

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da Okan Kocuk'la alakalı yeni gelişme yaşandı.

Kulüp başkanı Burak Elmas, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Giresunspor yönetimini arayarak Okan Kocuk'u geri istedi.

Karadeniz ekibi ise sezonun dikkat çeken performanslarından birini ortaya koyan Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakmıyor.

Okan Kocuk. Trabzonspor vs Giresunspor. 01.19.2022
AA