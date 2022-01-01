CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray istedi, Beşiktaş transfer ediyor

Juventus'un önündeki tek engel Dybala'nın menajeri
Calciomercato'nun haberine göre; Paulo Dybala'nın menajeri, Juventus ile sözleşme uzatmak istiyorsa büyük komisyon umudundan vazgeçecek.
Arjantinli sezon sonunda kulüpten ücretsiz olarak ayrılabilir, ancak kulüp onu kalması için ikna etmeyi umuyor.
Juventus, Dybala'nın maaş taleplerini karşılamaya istekli olsa da, oyuncunun menajerinin taleplerinden vazgeçmesi gerekiyor.
Galatasaray'da kritik zirve
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Campos ve Sensibile İzmir dönüşünde bir araya gelerek, gelecek sezonun planlamasını konuşacak.
İlk olarak Torrent'in raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı kırmızılılar, önemli kararlara imza atmaya hazırlanıyor.
Campos ve Sensibile'nin tavsiye ettiği 40 futbolcudan 12'si için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, sadece yerli değil, genç yabancı yetenekler konusunda da kesenin ağzını açacak.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Feghouli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon euroluk bir tasarruf sağlanacak.
Ayrıca bir süre önce sözleşmesi yenilenen ve maaşı düşürülen Muslera'dan bir fedakârlık daha talep edilecek. Uruguaylı eldivenin maaşının da 2 milyon euronun altına düşürülmesi için masaya oturulacak.
Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan'ı istiyor
Sezon sonunda Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan, Trabzonspor'un da gündemine girmiş hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaştığı öne sürülmüştü.
Fanatik'in haberine göre; Devre arasında Trezeguet, Pizzi, Serdar Gürler, Salih Uçan ve Emre Çolak gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Tolgay Arslan'la da yeni sezon için söz kesti.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Tolgay'ın yeni sezonda Başakşehir forması giymesi bekleniyor.
Ersun Yanal: Arda Turan'ı 5 dakikada transfer ettim
NTVSpor'da Kırılma Anı programının konuğu olan Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı:
"Eskiden oyuncu kalitemiz çok yüksekti, oyuncu kaynaklarını rahat bulabiliyordum örneğin Vestel Manisaspor'da çalışırken Arda Turan'ı rahatlıkla 5 dakikada aldım. Hatta Selçuk'u kendim pazarlık yaparak transfer ettim."
Galatasaray istedi, Beşiktaş transfer ediyor
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki transfer yarışlarına bir yenisi daha eklendi.
Akşam'ın haberine göre; siyah-beyazlılar Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'a talip oldu.
Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başlarken Atakan Karazor'un menajeriyle temasa geçerek teklif sundu.
Stoper ve önlibero bölgelelerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Atakan Karazor, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemindeydi. Stuttgart, Galatasaray'dan 2 milyon euro talep edince transfer gerçekleşmemişti.