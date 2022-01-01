CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray istedi, Beşiktaş transfer ediyor

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Campos ve Sensibile İzmir dönüşünde bir araya gelerek, gelecek sezonun planlamasını konuşacak.

İlk olarak Torrent'in raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı kırmızılılar, önemli kararlara imza atmaya hazırlanıyor.

Campos ve Sensibile'nin tavsiye ettiği 40 futbolcudan 12'si için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, sadece yerli değil, genç yabancı yetenekler konusunda da kesenin ağzını açacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Feghouli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon euroluk bir tasarruf sağlanacak.

Ayrıca bir süre önce sözleşmesi yenilenen ve maaşı düşürülen Muslera'dan bir fedakârlık daha talep edilecek. Uruguaylı eldivenin maaşının da 2 milyon euronun altına düşürülmesi için masaya oturulacak.