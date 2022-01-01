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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray istedi, Beşiktaş transfer ediyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Atakan Karazor Stuttgart
Getty

Juventus'un önündeki tek engel Dybala'nın menajeri

2022-02-21T05:57:15.974Z

Calciomercato'nun haberine göre; Paulo Dybala'nın menajeri, Juventus ile sözleşme uzatmak istiyorsa büyük komisyon umudundan vazgeçecek.

Arjantinli sezon sonunda kulüpten ücretsiz olarak ayrılabilir, ancak kulüp onu kalması için ikna etmeyi umuyor.

Juventus, Dybala'nın maaş taleplerini karşılamaya istekli olsa da, oyuncunun menajerinin taleplerinden vazgeçmesi gerekiyor.

vlahovic dybala juventus
(C)Getty Images

Galatasaray'da kritik zirve

2022-02-21T05:55:11.622Z

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Campos ve Sensibile İzmir dönüşünde bir araya gelerek, gelecek sezonun planlamasını konuşacak.

İlk olarak Torrent'in raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı kırmızılılar, önemli kararlara imza atmaya hazırlanıyor.

Campos ve Sensibile'nin tavsiye ettiği 40 futbolcudan 12'si için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, sadece yerli değil, genç yabancı yetenekler konusunda da kesenin ağzını açacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Feghouli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon euroluk bir tasarruf sağlanacak.

Ayrıca bir süre önce sözleşmesi yenilenen ve maaşı düşürülen Muslera'dan bir fedakârlık daha talep edilecek. Uruguaylı eldivenin maaşının da 2 milyon euronun altına düşürülmesi için masaya oturulacak.

Domenec Torrent, Burak Elmas GFX
AA

Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan'ı istiyor

2022-02-21T05:52:51.434Z

Sezon sonunda Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Tolgay Arslan, Trabzonspor'un da gündemine girmiş hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaştığı öne sürülmüştü.

Fanatik'in haberine göre; Devre arasında Trezeguet, Pizzi, Serdar Gürler, Salih Uçan ve Emre Çolak gibi isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Tolgay Arslan'la da yeni sezon için söz kesti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Tolgay'ın yeni sezonda Başakşehir forması giymesi bekleniyor.

Tolgay Arslan Udinese 08222021
Getty

Ersun Yanal: Arda Turan'ı 5 dakikada transfer ettim

2022-02-21T05:47:54.240Z

NTVSpor'da Kırılma Anı programının konuğu olan Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden oyuncu kalitemiz çok yüksekti, oyuncu kaynaklarını rahat bulabiliyordum örneğin Vestel Manisaspor'da çalışırken Arda Turan'ı rahatlıkla 5 dakikada aldım. Hatta Selçuk'u kendim pazarlık yaparak transfer ettim."

Selcuk Inan Arda Turan Manisaspor 2006
AA

Galatasaray istedi, Beşiktaş transfer ediyor

2022-02-21T05:44:40.763Z

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki transfer yarışlarına bir yenisi daha eklendi.

Akşam'ın haberine göre; siyah-beyazlılar Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'a talip oldu.

Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerine başlarken Atakan Karazor'un menajeriyle temasa geçerek teklif sundu.

Stoper ve önlibero bölgelelerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Atakan Karazor, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemindeydi. Stuttgart, Galatasaray'dan 2 milyon euro talep edince transfer gerçekleşmemişti.

VfB Stuttgart Atakan Karazor
Getty Images