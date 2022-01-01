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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın hedefi 30 milyon euro

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Pasquale Sensibile
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Batshuayi'ye yol görünüyor

2022-02-20T08:43:50.051Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, beklentilerle kiraladığı Belçikalı santrfor ile gelecek sezon yola devam etmeyi planlamıyor.

Kiralık sözleşmesinde 20 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için yeniden kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif yapılmayacak.

Michy Batshuayi of Besiktas
Getty Images

Manchester United'ın hedefinde Carvalho var

2022-02-20T08:00:03.930Z

Daily Star'ın haberine göre Fulham'ın genç yeteneği Fabio Carvalho, Kırmızı Şeytanlar'ın radarında.

19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biterken geleceği henüz belirsizliğini koruyor.

Fabio Carvalho Fulham 2021-22
Getty Images

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu hamlesi 👇

2022-02-20T07:56:15.296Z

22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Milliyet'in haberine göre; Genç oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler teklifini yükseltti.

Ferdi Kadıoğlu
AA

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun gitmesine izin verecek

2022-02-20T07:50:28.434Z

Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsa Portekizli yıldız takımdan ayrılabilir.

Mirror'ın haberine göre; Eğer Cristiano Ronaldo yaz ayında takımdan ayrılmak isterse Manchester United kabul edecek.

Old Trafford'daki ikinci döneminde şimdiye kadar beklentileri karşılayamayan Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşamazsa takımdan ayrılmak istiyor.

Cristiano Ronaldo Marcus Rashford Manchester United
Getty Images

Galatasaray'ın hedefi 30 milyon euro

2022-02-20T07:36:28.588Z

Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas ekonomik hedeflerden taviz vermek istemiyor.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan seçildiğinde 61 milyon euro bütçesi olan bir takım devralan ve ilk sezonunda bu rakamı 48 milyon euro’ya indiren Burak Elmas, 2022-23 sezonundaki hedefini 30 milyon euro olarak belirledi.

Transfer politikasına yön veren danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile, oyuncu arayışlarını bu rakama göre sürdürüyor.

burak elmas galatasaray president
AA