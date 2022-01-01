CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın hedefi 30 milyon euro

Batshuayi'ye yol görünüyor
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, beklentilerle kiraladığı Belçikalı santrfor ile gelecek sezon yola devam etmeyi planlamıyor.
Kiralık sözleşmesinde 20 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki oyuncu için yeniden kiralama ya da bonservis özelinde bir teklif yapılmayacak.
Manchester United'ın hedefinde Carvalho var
Daily Star'ın haberine göre Fulham'ın genç yeteneği Fabio Carvalho, Kırmızı Şeytanlar'ın radarında.
19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda biterken geleceği henüz belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu hamlesi 👇
22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Milliyet'in haberine göre; Genç oyuncuyla henüz anlaşma sağlayamayan sarı-lacivertliler teklifini yükseltti.
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun gitmesine izin verecek
Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsa Portekizli yıldız takımdan ayrılabilir.
Mirror'ın haberine göre; Eğer Cristiano Ronaldo yaz ayında takımdan ayrılmak isterse Manchester United kabul edecek.
Old Trafford'daki ikinci döneminde şimdiye kadar beklentileri karşılayamayan Portekizli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşamazsa takımdan ayrılmak istiyor.
Galatasaray'ın hedefi 30 milyon euro
Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas ekonomik hedeflerden taviz vermek istemiyor.
Hürriyet'in haberine göre; Başkan seçildiğinde 61 milyon euro bütçesi olan bir takım devralan ve ilk sezonunda bu rakamı 48 milyon euro’ya indiren Burak Elmas, 2022-23 sezonundaki hedefini 30 milyon euro olarak belirledi.
Transfer politikasına yön veren danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile, oyuncu arayışlarını bu rakama göre sürdürüyor.