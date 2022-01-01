CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın hedefi 30 milyon euro

Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas ekonomik hedeflerden taviz vermek istemiyor.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan seçildiğinde 61 milyon euro bütçesi olan bir takım devralan ve ilk sezonunda bu rakamı 48 milyon euro’ya indiren Burak Elmas, 2022-23 sezonundaki hedefini 30 milyon euro olarak belirledi.

Transfer politikasına yön veren danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile, oyuncu arayışlarını bu rakama göre sürdürüyor.