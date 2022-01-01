CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın gözdesi Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Marco Rose

Dursun Özbek, TFF seçimleri için Ankara'dayken teknik direktör konusuyla ilgili, "Mazbatayı daha yeni aldık, ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık.

"Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün, teknik direktör konusunda önceliği Marco Rose.

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran İtalyan hoca için Galatasaray, tüm imkanlarını seferber edecek.

Rose konusunda bir aksilik çıkması durumda alternatif adaylar da belli.