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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın gözdesi Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Marco Rose

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Marco Rose Borussia Dortmund 2022
Getty Images

Dorukhan'a İngiltere'den talip var

2022-06-17T05:21:24.023Z

Fanatik'e göre, geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Dorukhan Toköz'e, İngiltere'den talip çıktı.

Yakın zamanda Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship temsilcisi Hull City, Dorukhan'ı kadrosuna dahil etmek istiyor.

Karadeniz ekibinin, 26 yaşındaki futbolcusunu kolay kolay bırakmaya niyeti yok.

Dorukhan Toköz Trabzonspor 07292021

Galatasaray'ın gözdesi Marco Rose

2022-06-17T05:14:50.121Z

Dursun Özbek, TFF seçimleri için Ankara'dayken teknik direktör konusuyla ilgili, "Mazbatayı daha yeni aldık, ama teknik direktör ile ilgili çalışmalarımızı çok önceden başlatmıştık.

"Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün, teknik direktör konusunda önceliği Marco Rose.

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran İtalyan hoca için Galatasaray, tüm imkanlarını seferber edecek.

Rose konusunda bir aksilik çıkması durumda alternatif adaylar da belli.

Marco Rose Erling Haaland
Getty Images