CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın hedefi Elneny ve Seri

Dortmund, United'ın hedefi olan Haller için savaşa giriyor
The Sun'ın haberine göre Borussia Dortmund, Manchester United ile Sebastien Haller için mücadele etmeye hazırlanıyor.
Haller, Erik ten Hag yönetiminde Ajax için iyi durumda. Ancak hocanın gelecek sezon onu Old Trafford'a götürme planları tehlikede olabilir. Çünkü Dortmund, Haaland'ın ayrılması durumunda Norveçli yıldızın yerini dolduracak bir oyuncu arıyor.
Dembele, Barça'da kalmak için maaşını düşürmeye hazır
Sport, Ousmane Dembele'nin yeni bir Barcelona sözleşmesi imzalamak için maaşını düşürmeye hazır olduğunu bildirdi.
Forvet, bu yaz Camp Nou'dan ayrılmaya hazır görünüyordu, ancak menajer Moussa Sissoko çarşamba günü kulüp temsilcileriyle bir araya geldi ve sözleşmeyi uzatmayı kabul etmeye yaklaştı.
Galatasaray'ın hedefi Elneny ve Seri
Fanatik'in haberine göre sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var. Bunlardan birincisi Mohamed Elneny, ikincisi Jean Michael Seri.
Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Arsenal'e veda etmeye hazırlanan Elneny'nin bonservis bedelsiz olarak transferi düşünülüyor.