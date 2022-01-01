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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın hedefi Elneny ve Seri

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Elneny & Seri
Getty Images

Dortmund, United'ın hedefi olan Haller için savaşa giriyor

2022-04-28T05:29:18.780Z

The Sun'ın haberine göre Borussia Dortmund, Manchester United ile Sebastien Haller için mücadele etmeye hazırlanıyor.

Haller, Erik ten Hag yönetiminde Ajax için iyi durumda. Ancak hocanın gelecek sezon onu Old Trafford'a götürme planları tehlikede olabilir. Çünkü Dortmund, Haaland'ın ayrılması durumunda Norveçli yıldızın yerini dolduracak bir oyuncu arıyor.

Erling Haaland, Borussia Dortmund 2021-22
Getty

Dembele, Barça'da kalmak için maaşını düşürmeye hazır

2022-04-28T05:27:36.020Z

Sport, Ousmane Dembele'nin yeni bir Barcelona sözleşmesi imzalamak için maaşını düşürmeye hazır olduğunu bildirdi.

Forvet, bu yaz Camp Nou'dan ayrılmaya hazır görünüyordu, ancak menajer Moussa Sissoko çarşamba günü kulüp temsilcileriyle bir araya geldi ve sözleşmeyi uzatmayı kabul etmeye yaklaştı.

Ousmane Dembele Barcelona
Getty Images

Galatasaray'ın hedefi Elneny ve Seri

2022-04-28T05:24:55.918Z

Fanatik'in haberine göre sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek iki orta saha var. Bunlardan birincisi Mohamed Elneny, ikincisi Jean Michael Seri.

Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Arsenal'e veda etmeye hazırlanan Elneny'nin bonservis bedelsiz olarak transferi düşünülüyor.

Mohamed Elneny of Arsenal and Egypt and Mikel Arteta.
Getty.