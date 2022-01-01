CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın hedefi Elneny ve Seri

The Sun'ın haberine göre Borussia Dortmund, Manchester United ile Sebastien Haller için mücadele etmeye hazırlanıyor.

Haller, Erik ten Hag yönetiminde Ajax için iyi durumda. Ancak hocanın gelecek sezon onu Old Trafford'a götürme planları tehlikede olabilir. Çünkü Dortmund, Haaland'ın ayrılması durumunda Norveçli yıldızın yerini dolduracak bir oyuncu arıyor.