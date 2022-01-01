Galatasaray'ın yeni transferlerin Ross, ülkesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aalborg ile Galatasaray’ın yaptığı anlaşmayı antrenman için tesislere gittiğimde, ‘Derhal kulüp ofisine gelmelisin’ dediklerinde öğrendim.

"Kulüp direktörü Inge Andre Olsen ile menajer Bach Lund, kulüplerin transfer için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, ‘Hemen eve git ve eşyalarını topla. Buraya veda etmelisin” dediler.

"Ofiste ağzım açık oturdum ve Galatasaray'ı duyduğumda nefes nefese kaldım. Bir buçuk gün sonra da İstanbul’da imzalar atıldı."

Henüz forma şansı bulamayan genç oyuncu, transfer sürecini ise "çılgınca" olarak değerlendirdi.