CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın, yeni stoper adayı Alvaro Gonzalez

Boluspor, Bayern Münih'te oynayan Sinan Kurt'u denemeye aldı
Ajansspor'un haberine göre; TFF 1. Lig ekibi Boluspor, bir dönem Bayern Münih formasını giyen Sinan Kurt'u deneme antrenmanlarına çıkaracak.
Son olarak Slovakya'nın FC Nitra takımında oynayan Sinan, şu anda herhangi bir kulüpte oynamıyor.
Konyaspor, Salih Uçan'ı istiyor
Fanatik'in haberine göre; Konyasporlu yöneticiler Beşiktaş forması giyen Salih Uçan için girişimlere başladı.
Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'un, orta saha oyuncusunu ısrarla istediği belirtiliyor.
Bu transferde son söz, Salih Uçan'a ait olacak.
Cenk Tosun, PSV Eindhoven yolcusu
Akşam'ın haberine göre; Hollanda ekibi PSV, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu, henüz kesin kararını vermedi.
Sakatlığı geçmesine rağmen Everton'da forma şansı bulamayan Cenk, bu sezon 1 Premier Lig maçında sadece 6 dakika görev yapabildi.
Başakşehir, Mısırlı Trezeguet'in peşinde
Fanatik'in haberine göre; Başakşehir, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Trezeguet'i listesine aldı.
Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği oyuncuyla ilgili İngiliz ekibiyle görüşme yapılacak.
Trezeguet, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giymişti.
Galatasaray'ın, yeni stoper adayı Alvaro Gonzalez
RMC Sport'un haberine göre, Galatasaray Alvaro Gonzalez'i gündemine aldı.
Sarı-Kırmızılılar, Marsilya'nın elinden çıkarmak istediği savunma oyuncusuyla masaya oturacak.
32 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonlu olarak Fransız elibinden kiralanacak.