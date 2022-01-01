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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın, yeni stoper adayı Alvaro Gonzalez

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberleriniGOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Alvaro Gonzalez
Getty Images

Boluspor, Bayern Münih'te oynayan Sinan Kurt'u denemeye aldı

2022-01-26T07:43:14.954Z

Ajansspor'un haberine göre; TFF 1. Lig ekibi Boluspor, bir dönem Bayern Münih formasını giyen Sinan Kurt'u deneme antrenmanlarına çıkaracak.

Son olarak Slovakya'nın FC Nitra takımında oynayan Sinan, şu anda herhangi bir kulüpte oynamıyor.

Sinan Kurt FC Bayern München
Getty Images

Konyaspor, Salih Uçan'ı istiyor

2022-01-26T07:07:23.155Z

Fanatik'in haberine göre; Konyasporlu yöneticiler Beşiktaş forması giyen Salih Uçan için girişimlere başladı.

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'un, orta saha oyuncusunu ısrarla istediği belirtiliyor.

Bu transferde son söz, Salih Uçan'a ait olacak.

Salih Uçan
bjk.com.tr

Cenk Tosun, PSV Eindhoven yolcusu

2022-01-26T07:01:05.491Z

Akşam'ın haberine göre; Hollanda ekibi PSV, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu, henüz kesin kararını vermedi.

Sakatlığı geçmesine rağmen Everton'da forma şansı bulamayan Cenk, bu sezon 1 Premier Lig maçında sadece 6 dakika görev yapabildi.

Cenk Tosun Besiktas Goal Celebration
Getty Images

Başakşehir, Mısırlı Trezeguet'in peşinde

2022-01-26T05:50:10.532Z

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen Trezeguet'i listesine aldı.

Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği oyuncuyla ilgili İngiliz ekibiyle görüşme yapılacak.

Trezeguet, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giymişti.

Trezeguet of Egypt.
Backpagepix.

Galatasaray'ın, yeni stoper adayı Alvaro Gonzalez

2022-01-26T05:39:32.248Z

RMC Sport'un haberine göre, Galatasaray Alvaro Gonzalez'i gündemine aldı. 

Sarı-Kırmızılılar, Marsilya'nın elinden çıkarmak istediği savunma oyuncusuyla masaya oturacak.

32 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonlu olarak Fransız elibinden kiralanacak.

Alvaro Gonzalez OM
Getty Images