CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın, yeni stoper adayı Alvaro Gonzalez

Ajansspor'un haberine göre; TFF 1. Lig ekibi Boluspor, bir dönem Bayern Münih formasını giyen Sinan Kurt'u deneme antrenmanlarına çıkaracak.

Son olarak Slovakya'nın FC Nitra takımında oynayan Sinan, şu anda herhangi bir kulüpte oynamıyor.