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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın gözü Axel Witsel'de

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GERMANY ONLY: AXEL WITSEL BORUSSIA DORTMUND BUNDESLIGA 13032022
Imago Images

Lille Ahmetan'ın peşinde

2022-05-10T05:45:39.555Z

Fanatik'te yer alan habere göre kadrosunda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuları da bulunduran Lille, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'e yakın bir ilgi gösteriyor.

Almanya'dan birkaç takımın da radarında olan Ahmetcan'ın önümüzdeki günlerde Fransız ekibinden nresmi teklif alması bekleniyor. Bu sezon ilk kez A takımda şans bulan Ahmetcan, 15 karşılaşmada görev yapmıştı.

Ahmetcan Kaplan
AA

Witsel için kararı yeni yönetim verecek

2022-05-10T05:41:56.262Z

Süper Lig'de oldukça kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre Dortmund ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Axel Witsel'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Habere göre 33 yaşındaki oyuncu da kariyerinin son dönemini Galatasaray'da geçirmeye sıcak bakıyor. Yıllık maliyeti 3 milyon euro'yu aşan Witse ile ilgili kararı yeni yönetimin vermesi bekleniyor.