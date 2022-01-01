CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın gözü Axel Witsel'de

Fanatik'te yer alan habere göre kadrosunda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuları da bulunduran Lille, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'e yakın bir ilgi gösteriyor.

Almanya'dan birkaç takımın da radarında olan Ahmetcan'ın önümüzdeki günlerde Fransız ekibinden nresmi teklif alması bekleniyor. Bu sezon ilk kez A takımda şans bulan Ahmetcan, 15 karşılaşmada görev yapmıştı.