CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın gözü Axel Witsel'de

Lille Ahmetan'ın peşinde
Fanatik'te yer alan habere göre kadrosunda Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuları da bulunduran Lille, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'e yakın bir ilgi gösteriyor.
Almanya'dan birkaç takımın da radarında olan Ahmetcan'ın önümüzdeki günlerde Fransız ekibinden nresmi teklif alması bekleniyor. Bu sezon ilk kez A takımda şans bulan Ahmetcan, 15 karşılaşmada görev yapmıştı.
Witsel için kararı yeni yönetim verecek
Süper Lig'de oldukça kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray, Sabah'ta yer alan habere göre Dortmund ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Axel Witsel'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Habere göre 33 yaşındaki oyuncu da kariyerinin son dönemini Galatasaray'da geçirmeye sıcak bakıyor. Yıllık maliyeti 3 milyon euro'yu aşan Witse ile ilgili kararı yeni yönetimin vermesi bekleniyor.