CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Fransa yolcusu

Kanarya'dan potansiyele yatırım
Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken kadroda gençleştirmeye devam ediyor.
Tisserand ile yolları ayırmayı düşünen Fenerbahçe, yerine Real Sociedad'ın genç stoperi Modibo Sagnan'ı düşünüyor.
Atletico Madrid, Bellerin'i istiyor
Eldesmarque'ın haberine göre Atletico Madrid, İspanyol bek Hector Bellerin için Arsenal ile görüşmelere başladı.
La Liga devi, Real Betis'te parlak bir sezon geçiren 27 yaşındaki oyuncuyla kalıcı bir sözleşme imzalamak istiyor.
Beşiktaş, transferlerini açıklayacak
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Fanatik gazetesini haberine göre; Beşiktaş, ilgilendiği üç isim Muleka, Weghorst ve Cenk Tosun'u önümüzdeki günlerde duyuracak.
Fenerbahçe, Emre Mor'u duyurdu
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2022
Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/t4EuSI8ocq
Rennes, Muslera'ya talip oldu
Galatasaray'ın başarılı eldiveni Uruguaylı Fernando Muslera, gelecek sezon sarı kırmızılı takımdan ayrılabilir.
Posta gazetesinin haberine göre; Fransız ekibi Rennes, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor.