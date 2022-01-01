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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Fransa yolcusu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Muslera Galatasaray
AA

Kanarya'dan potansiyele yatırım

2022-06-29T10:29:27.357Z

Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken kadroda gençleştirmeye devam ediyor.

Tisserand ile yolları ayırmayı düşünen Fenerbahçe, yerine Real Sociedad'ın genç stoperi Modibo Sagnan'ı düşünüyor.

SAGNAN 31082021
Getty

Atletico Madrid, Bellerin'i istiyor

2022-06-29T08:43:41.715Z

Eldesmarque'ın haberine göre Atletico Madrid, İspanyol bek Hector Bellerin için Arsenal ile görüşmelere başladı.

La Liga devi, Real Betis'te parlak bir sezon geçiren 27 yaşındaki oyuncuyla kalıcı bir sözleşme imzalamak istiyor.

Hector Bellerin, Real Betis 2021-22
Getty

Beşiktaş, transferlerini açıklayacak

2022-06-29T05:27:12.409Z

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Fanatik gazetesini haberine göre; Beşiktaş, ilgilendiği üç isim Muleka, Weghorst ve Cenk Tosun'u önümüzdeki günlerde duyuracak.

Wout Weghorst Netherlands
Getty Images

Fenerbahçe, Emre Mor'u duyurdu

2022-06-29T05:25:52.102Z

Rennes, Muslera'ya talip oldu

2022-06-29T05:23:10.617Z

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Uruguaylı Fernando Muslera, gelecek sezon sarı kırmızılı takımdan ayrılabilir.

Posta gazetesinin haberine göre; Fransız ekibi Rennes, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor.

fernando muslera galatasaray
AA