The Sun'ın haberine göre Liverpool, Brighton'ın oyuncusu Moises Caicedo için 42 milyon Sterlin'lik bir teklifte bulundu.

Kırmızılar, görünüşe göre transfer penceresi kapanmadan önce 20 yaşındaki oyuncuyu Anfield'a getirmeye hevesli.

Ancak, Brighton menajeri Graham Potter gazetecilere verdiği demeçte, onun çok daha değerli olduğunu öne sürdü:

"Muhtemelen bu paraya, belki başkandan onun kramponlarını alabilirsiniz. 100 milyon Sterlin mi? Olabilir!"