Liverpool, Caicedo için teklifini yaptı
The Sun'ın haberine göre Liverpool, Brighton'ın oyuncusu Moises Caicedo için 42 milyon Sterlin'lik bir teklifte bulundu.
Kırmızılar, görünüşe göre transfer penceresi kapanmadan önce 20 yaşındaki oyuncuyu Anfield'a getirmeye hevesli.
Ancak, Brighton menajeri Graham Potter gazetecilere verdiği demeçte, onun çok daha değerli olduğunu öne sürdü:
"Muhtemelen bu paraya, belki başkandan onun kramponlarını alabilirsiniz. 100 milyon Sterlin mi? Olabilir!"
Galatasaray ile Trabzon'un Icardi savaşı
L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması için PSG ile görüşmelerini sürdürürken Trabzonspor, Arjantinli golcünün transferinin şartlarını araştırdı.
Galatasaray ile görüşmelerde bulunan Icardi'nin Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmadığı belirtiliyor.
İlk etapta Türkiye'ye gelmeye de pek yanaşmayan Mauro Icardi'nin görüşmelerin ardından fikri değişti.
Arjantinli oyuncu, Galatasaray'a yeşil ışık yakarken Trabzonspor'un teklifine ise şimdilik sıcak bakmıyor.