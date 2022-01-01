CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray Icardi için Avrupa'da transfer döneminin bitmesini bekliyor

PSG'de kadroda düşünülmeyen Mauro Icardi'yi kadrosuna katabilmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Fanatik'te yer alan habere göre bu transferde daha kararlı adımlar atmak için Avrupa'da transfer döneminin sona ermesini bekliyor. Metin Karabaş'ın haberine göre Arjantinli oyuncunun 8 milyon euro'luk maaşının 3 milyonluk kısmını ödemek isteyen sarı-kırmızılı takım, Icardi için Avrupa'da farklı bir seçenek kalmayınca, PSG'yi kendi şartlarını kabul etmek zorunda bırakmak istiyor.

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