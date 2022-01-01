Beşiktaş'ta Kaan Ayhan hazırlığı
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi stoper hattını güçlendirmek için rotayı Kaan Ayhan olarak belirledi.
Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo’nun kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ta gündem Çalhanoğlu
Milliyet'te yer alan habere göre; transfer için teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda listesindeki isimler için çalışmalarını sürdüren Kartal, Schalke forması giyen Kerim Çalhanoğlu’nu gündemine aldı.
Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki başarılı sol bek için Schalke’ye teklif yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Evander transferini bitiriyor
Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın Danimarka ekibiyle uzun süren pazarlık görüşmeleri sonuç verdi.
Galatasaray ısrarlı tutumuyla Midtjylland'ın 10 milyon euro'luk inadını kırdı. Sarı-kırmızılıların 5 milyon euro karşılığında bu transferi bitirmesi bekleniyor.
Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Aslan, Danimarka ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Evander'i bu hafta içinde İstanbul'a getirip transferi noktalamayı planlıyor.