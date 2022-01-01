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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Evander transferini bitiriyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Evander Midtjylland 2022
Getty Images

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan hazırlığı

2022-07-25T06:16:52.127Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi stoper hattını güçlendirmek için rotayı Kaan Ayhan olarak belirledi.

Siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo’nun kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Kaan Ayhan Sassuolo Spezia Serie A 202122
Getty

Beşiktaş'ta gündem Çalhanoğlu

2022-07-25T06:12:17.402Z

Milliyet'te yer alan habere göre; transfer için teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda listesindeki isimler için çalışmalarını sürdüren Kartal, Schalke forması giyen Kerim Çalhanoğlu’nu gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki başarılı sol bek için Schalke’ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Kerim Calhanoglu Germany U20 2022
Getty Images

Galatasaray, Evander transferini bitiriyor

2022-07-25T06:10:58.735Z

Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray'ın Danimarka ekibiyle uzun süren pazarlık görüşmeleri sonuç verdi.

Galatasaray ısrarlı tutumuyla Midtjylland'ın 10 milyon euro'luk inadını kırdı. Sarı-kırmızılıların 5 milyon euro karşılığında bu transferi bitirmesi bekleniyor.

Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Aslan, Danimarka ekibiyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Evander'i bu hafta içinde İstanbul'a getirip transferi noktalamayı planlıyor.

Evander Midtjylland 2022
Getty Images