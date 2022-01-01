CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Eden Hazard için teklif yaptı

United'dan Casemiro'ya 90 milyon euroluk sözleşme
GOAL ve SPOX'un kaynaklarına göre; United, Casemiro'ya yıllık 18 milyon euro'dan beş senelik sözleşme önerdi.
Real Madrid ile United arasında hafta boyunca süren görüşmeler olumlu geçerken, anlaşma sağlanması yönünde önemli adımlar atıldı.
Dele Alli bugün İstanbul'da
İngiliz futbolcunun en geç 19 Ağustos Cuma gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Dele Alli ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödeyecek ve 1 yıl kiralamanın dışında 3 yıllık satın alma opsiyonunu bağlayacağı ön sözleşme imzalayacak.
Galatasaray, Nelsson'u kalmaya böyle ikna etti
Sevilla'nın ilgisi nedeniyle kafası karışan Victor Nelsson'u takımda tutmak isteyen Galatasaray başarılı savunmacının maaşına zam yapma kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılılar Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirmeye gidecek.
Danimarkalı stoperin 1 milyon euroluk ücreti artırılacak.
Trabzonspor, Umut Bozok'ta sona geldi
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında gol krallığı sevinci yaşayan yıldız forvetin transferinde sona yaklaştı.
Bordo-Mavililer, hem Umut Bozok hem de kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda ufak pürüzler dışında her konuda el sıkıştı.
Galatasaray'dan Hazard hamlesi
Sport'un haberine göre; Galatasaray, Eden Hazard için Real Madrid'e teklifini iletti.
Carlo Ancelotti'nin bazı isimleri göndermek istediği belirtiliyor. Ancak Galatasaray'ın işi kolay değil. Çünkü İspanyol ekibi 2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız için en az 40 milyon Euro seviyesinde bir ücret talep ediyor.