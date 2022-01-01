CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Eden Hazard için teklif yaptı

Sport'un haberine göre; Galatasaray, Eden Hazard için Real Madrid'e teklifini iletti.

Carlo Ancelotti'nin bazı isimleri göndermek istediği belirtiliyor. Ancak Galatasaray'ın işi kolay değil. Çünkü İspanyol ekibi 2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız için en az 40 milyon Euro seviyesinde bir ücret talep ediyor.