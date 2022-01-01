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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Eden Hazard için teklif yaptı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Eden Hazard Real Madrid 2021-22
Getty

United'dan Casemiro'ya 90 milyon euroluk sözleşme

2022-08-19T07:35:02.701Z

GOAL ve SPOX'un kaynaklarına göre; United, Casemiro'ya yıllık 18 milyon euro'dan beş senelik sözleşme önerdi.

Real Madrid ile United arasında hafta boyunca süren görüşmeler olumlu geçerken, anlaşma sağlanması yönünde önemli adımlar atıldı.

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Casemiro Manchester United GFX
Getty / GOAL

Dele Alli bugün İstanbul'da

2022-08-19T05:17:42.990Z

İngiliz futbolcunun en geç 19 Ağustos Cuma gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 

Dele Alli ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin Euro ödeyecek ve 1 yıl kiralamanın dışında 3 yıllık satın alma opsiyonunu bağlayacağı ön sözleşme imzalayacak.

Dele Alli Everton
Getty

Galatasaray, Nelsson'u kalmaya böyle ikna etti

2022-08-19T05:15:14.244Z

Sevilla'nın ilgisi nedeniyle kafası karışan Victor Nelsson'u takımda tutmak isteyen Galatasaray başarılı savunmacının maaşına zam yapma kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılılar Nelsson, Kerem ve Yunus'un sözleşmelerinde iyileştirmeye gidecek.

Danimarkalı stoperin 1 milyon euroluk ücreti artırılacak.

Victor Nelsson
AA

Trabzonspor, Umut Bozok'ta sona geldi

2022-08-19T05:13:15.453Z

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında gol krallığı sevinci yaşayan yıldız forvetin transferinde sona yaklaştı.

Bordo-Mavililer, hem Umut Bozok hem de kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda ufak pürüzler dışında her konuda el sıkıştı.

Umut Bozok Kasimpasa
AA

Galatasaray'dan Hazard hamlesi

2022-08-19T05:10:13.410Z

Sport'un haberine göre; Galatasaray, Eden Hazard için Real Madrid'e teklifini iletti.

Carlo Ancelotti'nin bazı isimleri göndermek istediği belirtiliyor. Ancak Galatasaray'ın işi kolay değil. Çünkü İspanyol ekibi 2019'da 115 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız için en az 40 milyon Euro seviyesinde bir ücret talep ediyor.