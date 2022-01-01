CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Dembele'yi gözüne kestirdi

Beşiktaş'tan mecburi yerli takviyesi
2022-08-26T05:52:12.711Z
Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Beşiktaş, yerli kuralına takılmamak içn Türk oyunculara yöneldi.
Fotomaç'a göre; bu doğrultuda siyah beyazlılar, Koray Günter ve Kaan Ayhan ile ilgileniyor.
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Rota Dembele'ye kaydı
2022-08-26T05:49:38.087Z
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken son olarak gündeme Moussa Dembele ismi düştü.
Akşam gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Lyon'a Dembele için bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Oyuncu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği basında yer alıyordu.
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