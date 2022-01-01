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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Dembele'yi gözüne kestirdi

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Moussa Dembele Lyon 2021-22
Getty Images

Beşiktaş'tan mecburi yerli takviyesi

2022-08-26T05:52:12.711Z

Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna katarak büyük bir sükse yapan Beşiktaş, yerli kuralına takılmamak içn Türk oyunculara yöneldi.

Fotomaç'a göre; bu doğrultuda siyah beyazlılar, Koray Günter ve Kaan Ayhan ile ilgileniyor.

Kaan Ayhan & Besiktas Chest GFX
Depo Photos

Rota Dembele'ye kaydı

2022-08-26T05:49:38.087Z

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken son olarak gündeme Moussa Dembele ismi düştü.

Akşam gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Lyon'a Dembele için bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Oyuncu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği basında yer alıyordu.

Moussa Dembele Lyon 2021-22
Getty