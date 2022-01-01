CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Dembele'yi gözüne kestirdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken son olarak gündeme Moussa Dembele ismi düştü.

Akşam gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Lyon'a Dembele için bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Oyuncu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği basında yer alıyordu.