CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'dan şampiyonluk için Talisca hamlesi

Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen Vagner Love, tekrar Türkiye'ye dönebilir.

NTV Spor'da yer alan habere göre Love'un menajeri, şu açıklamayı yaptı:

"Midtjylland ile altı aylık sözleşmemiz bitti. Vagner emekli olmayı düşünmüyor. Türkiye, Azerbaycan ve Brezilya'dan teklifler var.

Brezilyalı futbolcu son olarak Danimarka ekibi Midtjylland forması giyiyordu.