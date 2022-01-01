CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'dan şampiyonluk için Talisca hamlesi

Muleka Beşiktaş'a
Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da etkileyici bir şekilde geçiren Jackson Muleka, önümüzdeki günlerde siyah beyazlı formayı giyebilir.
Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Standar Liege'de olan Muleka için Belçika ekibine toplamda 4 milyon euro teklif etti.
Acun Ilıcalı, Seri transferini açıkladı
Championship ekibi Hull City'yi satın alan Türk iş adamı Acun Ilıcalı, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Seri'yi transfer ettiklerini açıkladı.
Acun Ilıcalı, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve büyük faydası dokunacak." dedi.
Vagner Love, Türkiye'ye dönüyor
Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen Vagner Love, tekrar Türkiye'ye dönebilir.
NTV Spor'da yer alan habere göre Love'un menajeri, şu açıklamayı yaptı:
"Midtjylland ile altı aylık sözleşmemiz bitti. Vagner emekli olmayı düşünmüyor. Türkiye, Azerbaycan ve Brezilya'dan teklifler var.
Brezilyalı futbolcu son olarak Danimarka ekibi Midtjylland forması giyiyordu.
Galatasaray, Talisca'yı istiyor
Teknik direktör olarak Oka Buruk'un açıklanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, stoper hattına Abdülkerim Bardakçı'yı takviye etmişti.
Gelecek sezon iddiaalı bir kadro kurmak isteyen Durssun Özbek ve yönetimi, Al Nassr forması giyen Talisca için kolları sıvadı.
Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılı ekip, şampiyonluk için Talisca hamlesini şart görüyor. Ancak maddi şartlar zorladığı için Galatasaray, Talisca'nın maaşının yarısını ödemek istiyor.