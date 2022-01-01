CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: "Galatasaray'dan giden Barcelona'da oynamalı"

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, yöneticilerle yaptığı sohbette bundan sonraki transfer politakasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı. Alacağımız oyuncular, sergileyecekleri performansla çok iyi paralara bu kulüplere gitmeli"