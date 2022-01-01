CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: "Galatasaray'dan giden Barcelona'da oynamalı"

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için Brentford'ın kapısını çaldı
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nun kulübü Brentford’la temas kurdu. Bu hamlenin en önemli sebebi yeni sezondaki 7+4 kuralı.
Brentford'un 17 milyon euro gibi bir bonservis talep etmesi Halil Dervişoğlu transferini zora soksa da Beşiktaş kiralama formülü üzerinde duruyor.
Randal Kolo Muani, Fenerbahçe'ye önerildi
Fotomaç'ın haberine göre; Nantes forması giyen Randal Muani, menajerler aracılığıyla Fener'e önerildi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye yeni teklif
Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek ve son teklifini iletecek.
Bordo-mavililer, Nwakaeme'ye bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma önerecek. 1 milyon euro imza parası ve 1.5 milyon euro da garanti para teklifinde bulunacak.
Aleksander Sörloth dönebilir 👀
Akşam'ın haberine göre; Real Sociedad'da da umduğunu bulamayan Norveçli golcü zirvede olduğu Türkiye'ye dönebilir.
Sörloth ile bu sene başında Fenerbahçe ilgilenmiş, ancak Trabzonspor'un Norveçli golcüyü satarken sözleşmesine eklettirdiği özel maddeye takılmıştı.
Sörloth'un yeni durağı Fenerbahçe mi olacak Trabzonspor mu merak konusu.
"Galatasaray'dan giden Barcelona'da oynamalı"
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, yöneticilerle yaptığı sohbette bundan sonraki transfer politakasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı. Alacağımız oyuncular, sergileyecekleri performansla çok iyi paralara bu kulüplere gitmeli"