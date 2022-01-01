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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: "Galatasaray'dan giden Barcelona'da oynamalı"

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Domenec Torrent Galatasaray
AA

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu için Brentford'ın kapısını çaldı

2022-02-17T06:45:41.823Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nun kulübü Brentford’la temas kurdu. Bu hamlenin en önemli sebebi yeni sezondaki 7+4 kuralı.

Brentford'un 17 milyon euro gibi bir bonservis talep etmesi Halil Dervişoğlu transferini zora soksa da Beşiktaş kiralama formülü üzerinde duruyor.

Halil Dervisoglu Galatasaray vs. Konyaspor 10/17/21
Anadolu Ajansı

Randal Kolo Muani, Fenerbahçe'ye önerildi

2022-02-17T06:43:33.299Z

Fotomaç'ın haberine göre; Nantes forması giyen Randal Muani, menajerler aracılığıyla Fener'e önerildi. Fransız yıldız bu sezon Ligue 1'de 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Randal Kolo Muani Nantes 2021-22
Getty Images

Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye yeni teklif

2022-02-17T05:43:06.327Z

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek ve son teklifini iletecek.

Bordo-mavililer, Nwakaeme'ye bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma önerecek. 1 milyon euro imza parası ve 1.5 milyon euro da garanti para teklifinde bulunacak.

Nwakaeme & Jose Mourinho
AA

Aleksander Sörloth dönebilir 👀

2022-02-17T05:39:30.970Z

Akşam'ın haberine göre; Real Sociedad'da da umduğunu bulamayan Norveçli golcü zirvede olduğu Türkiye'ye dönebilir.

Sörloth ile bu sene başında Fenerbahçe ilgilenmiş, ancak Trabzonspor'un Norveçli golcüyü satarken sözleşmesine eklettirdiği özel maddeye takılmıştı.

Sörloth'un yeni durağı Fenerbahçe mi olacak Trabzonspor mu merak konusu.

Real Sociedad vs. Atlético de Madrid Copa del Rey Sorloth
Getty Images

"Galatasaray'dan giden Barcelona'da oynamalı"

2022-02-17T05:37:06.711Z

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, yöneticilerle yaptığı sohbette bundan sonraki transfer politakasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı. Alacağımız oyuncular, sergileyecekleri performansla çok iyi paralara bu kulüplere gitmeli"

Domenec Torrent, Burak Elmas GFX
AA