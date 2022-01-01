Canlı transfer haberleri ve dedikoduları: Cicaldau, Sampdoria yolcusu

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a Avrupa kulüplerinden birçok teklif geldi. Bu teklifler arasında en ciddi olan ise Fransız ekibi Lyon'a ait.

Beşiktaş yönetimi 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Rıdvan'ın kulübe para kazandırarak gitmesi görüşünde birleşti.

Lyon'un teklif ettiği bonservis ile Beşiktaş'ın talep ettiği miktar ise bilinmiyor.