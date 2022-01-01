Canlı transfer haberleri ve dedikoduları: Cicaldau, Sampdoria yolcusu

Galatasaray, Cicaldau için Sampdoria ile el sıkıştı
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Sampdoria ile 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Domenec Torrent'in transfere onay verdiği belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için tek koşul Sampdoria'nın Serie A'da kalması.
15. sıradaki Sampdoria bitime sekiz hafta kala düşme hattının yedi puan üzerinde yer alıyor.
Lyon'dan Rıdvan Yılmaz'a teklif
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'a Avrupa kulüplerinden birçok teklif geldi. Bu teklifler arasında en ciddi olan ise Fransız ekibi Lyon'a ait.
Beşiktaş yönetimi 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Rıdvan'ın kulübe para kazandırarak gitmesi görüşünde birleşti.
Lyon'un teklif ettiği bonservis ile Beşiktaş'ın talep ettiği miktar ise bilinmiyor.
Fenerbahçe'den Cristian Pavon hamlesi
O Futbolero'nun haberine göre; Fenerbahçe, Arjantinli sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon için Boca Juniors'a 1.5 milyon dolar teklif etti.
Haberde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da oyuncunun durumuyla yakından ilgilendiği bilgisine yer verildi.
Geçen sezon Arjantin Ligi'nde 21 maçta dört gol, beş asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncu milli formayı da 11 kez giydi.
Torrent altı oyuncu için kararını verdi
A Spor'un haberine göre; Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent yeni sezonda kadroda düşünmediği isimleri belirledi.
Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan, Fatih Öztürk, Semih Kaya ve devre arasında kiralanan Erick Pulgar ile yola devam edilmeyecek.
Galatasaray Halil yerine Umut'u istiyor
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla başarılı bir sezon geçiren Umut Bozok'u gündemine aldı.
Galatasaray sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Sarı kırmızılıların hedefindeki Umut Bozok, bu sezon Süper Lig'de 14 gol, yedi asist üretti. 25 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa'nın Galatasaray ile oynadığı iki maçta ise iki gol, bir asistle oynadı.