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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'dan Eden Hazard ve Mauro Icardi için özel bütçe

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Eden Hazard & Mauro Icardi
Getty/GOAL

PSG, Everton ile Gueye görüşmelerini sonlandırdı

2022-08-20T06:11:35.585Z

L'Equipe, Idrissa Gueye'nin Everton için Paris Saint-Germain'den ayrılmayacağını iddia ediyor.

Senegalli futbolcunun Merseyside kulübüne katılmayı kabul etmesine rağmen iki takım arasındaki görüşmeler sona erdi.

Idrissa Gueye PSG City 28092021
Getty

Dursun Özbek'ten Hazard ve Icardi için tam yetki

2022-08-20T06:09:31.543Z

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eden Hazard ve Mauro Icardi transferleri için Erden Timur'a tam yetki ve bütçe özgürlüğü verdi.

Hazard için Real Madrid'le, Icardi için PSG ile görüşen sarı-kırmızılılar, kiralık olarak alınması düşünülen iki oyuncuya ayrılan maaş bütçesini de artırma kararı aldı.

Erden Timur, her iki kulüp yetkilileriyle tekrar bir araya gelip yeni teklifi sunacak

Icardi
(C)Getty Images