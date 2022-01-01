CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'dan James Rodriguez kararı

Ten Hag, Kante'yi istiyor
Mirror'ın haberine göre; Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag ilk transferini Chelsea'den N'Golo Kante'yi alarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Fransız orta saha oyuncusu, kısa süre önce el değiştiren Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakabilir.
Trabzonspor'da gönderilecek ilk isim netleşti
Fanatik'te yer alan haberde; Trabzonspor'un gelecek sezon Fode Koita ile yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi.
Sakatlık problemleri yaşayan ve beklenen performansı veremeyen Fildişili oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılarak karar Koita'ya iletilecek.
Beşiktaş 19 yaşındaki İsveçliyle el sıkıştı
Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, Elfsborg forması giyen kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Valerien Ismael'in de transferine onay verdiği genç oyuncuya kısa süre içinde imza attırılması planlanıyor.
Galatasaray, James Rodriguez'i istemedi
Takvim'in haberine göre; Katar'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez'in menajeri Galatasaray'la da temasa geçti.
İkinci Falcao vakasını yaşamak istemeyen sarı kırmızılı kulüp yüksek maliyeti nedeniyle Rodriguez transferine sıcak bakmıyor.
30 yaşındaki oyuncunun Al Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.