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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'dan James Rodriguez kararı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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James Rodriguez Colombia
Getty

Ten Hag, Kante'yi istiyor

2022-05-15T06:28:04.315Z

Mirror'ın haberine göre; Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag ilk transferini Chelsea'den N'Golo Kante'yi alarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Fransız orta saha oyuncusu, kısa süre önce el değiştiren Chelsea'den ayrılmaya sıcak bakabilir.

N'Golo Kante Chelsea 2021-22
Getty

Trabzonspor'da gönderilecek ilk isim netleşti

2022-05-15T06:25:27.924Z

Fanatik'te yer alan haberde; Trabzonspor'un gelecek sezon Fode Koita ile yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi.

Sakatlık problemleri yaşayan ve beklenen performansı veremeyen Fildişili oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılarak karar Koita'ya iletilecek.

Beşiktaş 19 yaşındaki İsveçliyle el sıkıştı

2022-05-15T06:20:32.901Z

Skorer'in haberine göre; Beşiktaş, Elfsborg forması giyen kanat oyuncusu Jacob Ondrejka ile anlaşma sağladı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in de transferine onay verdiği genç oyuncuya kısa süre içinde imza attırılması planlanıyor.

Jacob Ondrejka
Elfsborg.se

Galatasaray, James Rodriguez'i istemedi

2022-05-15T06:17:58.631Z

Takvim'in haberine göre; Katar'dan ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez'in menajeri Galatasaray'la da temasa geçti.

İkinci Falcao vakasını yaşamak istemeyen sarı kırmızılı kulüp yüksek maliyeti nedeniyle Rodriguez transferine sıcak bakmıyor.

30 yaşındaki oyuncunun Al Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.