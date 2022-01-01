CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray 'da hedef Cagliari forması giyen Joao Pedro

Fanatik; Galatasaray'ın, 30 yaşındaki Joao Pedro için Cagliari'ye 7 milyon Euro önerdiğini yazdı.

Ancak, Cagliari ile bonservis konusunda şimdilik ortak bir noktada buluşulamadı.

İtalya Serie A takımlarından da iyi teklifler alan Joao Pedro, bu transferdeki yol haritasını ilerleyen günlerde netleştirecek.

Transferin gözdesi olan ve Cagliari ile flaş bir sezonu geride bırakan Pedro, 39 maçta 13 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

18 yaşındayken 2.5 milyon Euro'ya Palermo'ya transfer olan Pedro, Sonraki 2 yılda Guimaraes ve Penarol'da kiralık oynadı ve ardından bonservisiyle beraber ülkesinin yolunu tuttu.

2 yıl içerisinde Portekiz ve Brezilya'da bulunan Pedro, 22 yaşındayken Cagliari ile sözleşme imzaladı.

Brezilya asıllı oyuncu, 8 yıldır Cagliari forması giyerken İtalya Milli Takımı'nda da oynuyor.