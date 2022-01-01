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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray 'da hedef Cagliari forması giyen Joao Pedro

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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joao pedro cagliari juve
Getty Images

Wolves, Neves'in fiyatını belirledi

2022-06-30T07:14:28.996Z

The Sun'a göre Wolves, Manchester United ve Arsenal'in transfer hamlelerinden sonra Ruben Neves'in fiyatını belirledi.

Portekizli orta saha oyuncusu, birkaç yıldır Kırmızı Şeytanlar ve Topçular'ın gündeminde yer alıyor.

Ancak, mevcut kulübü onu isteyen kulüplerden 91 milyon Dolar talep ediyor.

Ruben Neves Wolves 2021-22
Getty

Neymar, Barcelona'ya dönecek mi?

2022-06-30T07:11:26.479Z

OnzeTV3, Neymar'ın Barcelona'ya dönme fikri konusunun "çılgın" olduğunu iddia ediyor.

Brezilyalı yıldız, bir süredir Camp Nou'ya transfer dedikodularıyla gündeme geliyor.

Paris Saint-Germain, Neymar'ı Barcelona'dan aldığında, onu dünyanın en pahalı transferi yapmıştı.

Ancak, şimdi Fransız ekibi onun için gelecek olan tekliflere açık.

Neymar react PSG 2021-22
Getty Images

Arsenal, Martinez yarışında United'ın önünde

2022-06-30T07:09:25.291Z

CaughtOffside, Arsenal'in Ajax defans oyuncusu Lisandro Martinez yarışında Manchester United'ın önünde olduğunu yazdı.

Arjantinli oyuncu, daha önce Kırmızı Şeytanlar'ın patronu Erik ten Hag ile çalışmıştı, ancak Topçular, Premier Lig ekibi karşısında bu transferde önde olan taraf.

Lisandro Martinez Ajax 2021-22
Getty Images

Gueye'den Galatasaray'a olumsuz cevap

2022-06-30T05:25:04.858Z

TuttoMercato'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Gueye, Süper Lig'e gelmek istemiyor. 

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da dikkat çeken Gueye, 2019 yılında 30 milyon Euro bonservis karşılığında Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

32 yaşındaki oyuncunun, son zamanlarda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon PSG forması ile 33 maça çıkan Idrissa Gueye, 4 gol atarken 1 asist katkısında bulundu.

Idrissa Gueye PSG Montpellier Lige 1 2021-22.
Getty Images

Galatasaray'da hedef Joao Pedro

2022-06-30T05:13:37.675Z

Fanatik; Galatasaray'ın, 30 yaşındaki Joao Pedro için Cagliari'ye 7 milyon Euro önerdiğini yazdı.

Ancak, Cagliari ile bonservis konusunda şimdilik ortak bir noktada buluşulamadı.

İtalya Serie A takımlarından da iyi teklifler alan Joao Pedro, bu transferdeki yol haritasını ilerleyen günlerde netleştirecek.

Transferin gözdesi olan ve Cagliari ile flaş bir sezonu geride bırakan Pedro, 39 maçta 13 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

18 yaşındayken 2.5 milyon Euro'ya Palermo'ya transfer olan Pedro, Sonraki 2 yılda Guimaraes ve Penarol'da kiralık oynadı ve ardından bonservisiyle beraber ülkesinin yolunu tuttu.

2 yıl içerisinde Portekiz ve Brezilya'da bulunan Pedro, 22 yaşındayken Cagliari ile sözleşme imzaladı.

Brezilya asıllı oyuncu, 8 yıldır Cagliari forması giyerken İtalya Milli Takımı'nda da oynuyor.

Joao Pedro Italy
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