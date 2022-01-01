CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da hedef Memphis Depay

Fanatik'in haberine göre, Mertens ve Torreira’yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor.

Alexis Sanchez'in Marsilya ile anlaşması sonrası hemen listedeki diğer alternatiflere yönelen Cim Bom’un radarındaki isim Memphis Depay.

Barcelona’nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay’ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.