CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da hedef Memphis Depay

West Ham, Atilla Szalai için geliyor
Stoperi İssa Diop’u 15 milyon Pound’a Fulham’a satan West Ham, Fanatik'te yer alan habere göre Fransız savunmacının yerini Attila Szalai ile doldurmak istiyor.
Londra kulübü, 10 milyon pound’luk yeni bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Depay, Aslan mı oluyor?
Fanatik'in haberine göre, Mertens ve Torreira’yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor.
Alexis Sanchez'in Marsilya ile anlaşması sonrası hemen listedeki diğer alternatiflere yönelen Cim Bom’un radarındaki isim Memphis Depay.
Barcelona’nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay’ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.