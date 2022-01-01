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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da hedef Memphis Depay

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menphis depay
Getty Images

2022-08-10T05:24:57.497Z

West Ham, Atilla Szalai için geliyor

2022-08-10T05:20:00.416Z

Stoperi İssa Diop’u 15 milyon Pound’a Fulham’a satan West Ham, Fanatik'te yer alan habere göre Fransız savunmacının yerini Attila Szalai ile doldurmak istiyor.

Londra kulübü, 10 milyon pound’luk yeni bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Szalai Attila
Getty

Depay, Aslan mı oluyor?

2022-08-10T05:18:14.610Z

Fanatik'in haberine göre, Mertens ve Torreira’yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor.

Alexis Sanchez'in Marsilya ile anlaşması sonrası hemen listedeki diğer alternatiflere yönelen Cim Bom’un radarındaki isim Memphis Depay.

Barcelona’nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay’ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.

DEPAY
Getty Images