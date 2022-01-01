CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da seçim vaadi Rudi Garcia

Barcelona, Jordi Alba'nın halefini buldu
AS'ın haberine göre; Barcelona, Celta Vigo forması giyen Javi Galan'ı transfer etmek istiyor.
Katalan ekibi 27 yaşındaki savunmacıyı eski performansından uzak bir görüntü çizen Jordi Alba'nın yerine ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.
Hollanda teknik direktörlüğe Koeman'ı getirecek
De Telegraaf'ın haberine göre 2023'ten itibaren Hollanda milli takımını Ronald Koeman çalıştıracak.
Portakallar'ın teknik patronu Louis van Gaal hafta başında prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal prostat kanseri olduğunu açıkladı
Beşiktaş, Sörloth'u gündemine aldı
TRT Spor'un haberine göre; gelecek sezon için Batshuayi'nin yerine forvet arayışı içinde olan Beşiktaş, Alexander Sörloth'a yöneldi.
Sörloth sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanmıştı. Ancak İspanyol kulübü 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Beşiktaş, Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncuyu kiralamak istiyor. Transferin önündeki tek engel, Trabzonspor'un Sörloth için Türkiye'de öncelik hakkına sahip olması.
26 yaşındaki oyuncu 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde 24 gol atmıştı.
Uğurcan Çakır'ın menajerinden Leeds açıklaması
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ile Premier Lig ekiplerinden Leeds'in ilgilendiği iddia edilmişti.
Oyuncunun menajeri Necdet Çakır konuyla ilgili Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "İngiliz ekibi Leeds United'dan bize şu ana kadar gelen bir teklif yok" ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın başına Rudi Garcia geçebilir
Fotomaç'ın haberine göre, sarı kırmızılı kulüpte başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu seçilirse teknik direktörlüğe Rudi Garcia'yı getirmek istiyor.
Son olarak Lyon'u çalıştıran, geçmişte Marsilya, Roma, Lille gibi takımları da yöneten 58 yaşındaki Fransız teknik adam ile prensip anlaşmasına varıldı.