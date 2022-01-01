CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da seçim vaadi Rudi Garcia

TRT Spor'un haberine göre; gelecek sezon için Batshuayi'nin yerine forvet arayışı içinde olan Beşiktaş, Alexander Sörloth'a yöneldi.

Sörloth sezon başında Leipzig'den Real Sociedad'a kiralanmıştı. Ancak İspanyol kulübü 17 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Beşiktaş, Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncuyu kiralamak istiyor. Transferin önündeki tek engel, Trabzonspor'un Sörloth için Türkiye'de öncelik hakkına sahip olması.

26 yaşındaki oyuncu 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasıyla ligde 24 gol atmıştı.