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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da Domenec Torrent'e yol görünüyor

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Domenec Torrent Galatasaray
AA

Mich Batshuayi ile ayrılık kapıda 👇

2022-02-08T05:44:44.530Z

Milliyet'in haberine göre; Vincent Aboubakar’ın boşluğunu dolduramayan Batshuayi ile sezon sonu yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş performansını yükseltmemesi halinde sezon sonu 28 yaşındaki oyuncuyla büyük olasılıkla vedalaşacak.

Michy Batshuayi of Besiktas
Getty Images

Alpaslan Öztürk krizinin perde arkası 👀

2022-02-08T05:43:56.156Z

Löw'den Fenerbahçe'ye ters köşe 👇

2022-02-08T05:40:57.566Z

Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu için Joachim Löw ismi yüksek sesle söylenirken sıcak bir gelişme tüm planları alt üst etti.

Ajansspor'un İspanyol El Nacional internet sitesinden derlediği habere göre; Löw'ün Real Madrid'e gideceğini iddia edildi.

Alman teknik direktör bu uğurda tam 12 aydır İspanyolca çalışıyor ve gelen diğer tüm teklifleri reddediyor.

Joachim Low Germany
Getty Images

Beşiktaş'a rakip çıktı 👀

2022-02-08T05:40:04.600Z

Galatasaray'da Domenec Torrent'e yol görünüyor

2022-02-08T05:38:39.405Z

Milliyet'in haberine göre; Domenec Torrent'in performansından memnun olmayan Galatasaray yönetimi, Kayserispor maçında da istenen sonuç ve oyunun sergilenmemesi durumunda İspanyol çalıştırıcının takımdaki geleceğini tartışmaya başlayacak.

Domenec Torrent Galatasaray
AA