CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da Domenec Torrent'e yol görünüyor

Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu için Joachim Löw ismi yüksek sesle söylenirken sıcak bir gelişme tüm planları alt üst etti.

Ajansspor'un İspanyol El Nacional internet sitesinden derlediği habere göre; Löw'ün Real Madrid'e gideceğini iddia edildi.

Alman teknik direktör bu uğurda tam 12 aydır İspanyolca çalışıyor ve gelen diğer tüm teklifleri reddediyor.