CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da Domenec Torrent'e yol görünüyor

Mich Batshuayi ile ayrılık kapıda 👇
Milliyet'in haberine göre; Vincent Aboubakar’ın boşluğunu dolduramayan Batshuayi ile sezon sonu yolların ayrılması planlanıyor.
Beşiktaş performansını yükseltmemesi halinde sezon sonu 28 yaşındaki oyuncuyla büyük olasılıkla vedalaşacak.
Alpaslan Öztürk krizinin perde arkası 👀
🟡🔴 Galatasaray'da Alpaslan Öztürk, Domenec Torrent'in Alanya taktiğini anlattığı anda gülünce kendi ipini çekti! İspanyol hoca sinirlenip Alpaslan’ı odadan çıkarırken maç kadrosuna da dahil etmedi.@memetozcan pic.twitter.com/ivxKtYmBJi— Sabah Spor (@sabahspor1) February 8, 2022
Löw'den Fenerbahçe'ye ters köşe 👇
Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu için Joachim Löw ismi yüksek sesle söylenirken sıcak bir gelişme tüm planları alt üst etti.
Ajansspor'un İspanyol El Nacional internet sitesinden derlediği habere göre; Löw'ün Real Madrid'e gideceğini iddia edildi.
Alman teknik direktör bu uğurda tam 12 aydır İspanyolca çalışıyor ve gelen diğer tüm teklifleri reddediyor.
Beşiktaş'a rakip çıktı 👀
⚫️ Beşiktaş'ın peşinde olduğu Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'ı Konya, Başakşehir ve Galatasaray da istiyor. Konya 16+4 milyon TL’lik teklifi ile önde ama Kartal'ın 2 büyük artısı var:— Sabah Spor (@sabahspor1) February 8, 2022
1- Oyuncu Beşiktaş’ı istiyor.
2- Kartal, 10 milyon TL'yi peşin veriyor.@sahinogluogun pic.twitter.com/xoQuYCJUoD
Galatasaray'da Domenec Torrent'e yol görünüyor
Milliyet'in haberine göre; Domenec Torrent'in performansından memnun olmayan Galatasaray yönetimi, Kayserispor maçında da istenen sonuç ve oyunun sergilenmemesi durumunda İspanyol çalıştırıcının takımdaki geleceğini tartışmaya başlayacak.