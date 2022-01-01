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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da rota Isco

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Isco
(C)Getty Images

Milan'ın Tanganga ısrarı

2022-07-19T05:39:42.726Z

Daily Mail'e göre, Tottenham ve Milan, Japhet Tanganga için olası bir kiralık hamlesi için görüşmelere başladı. Oyuncu ile bir dönem Galatasraay ilgilenmişti.

Kanat oyuncusu Bryan Gil de yine Serie takımlarından Sampdoria ile görüşüyor.

Plea, Kiev'den sonra açıklanıyor

2022-07-19T05:35:52.012Z

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Alassane Plea'yı taraftarlarına hediye etmek istiyor.

Akşam gazetesinin haberine göre; sarı lacivertli ekip, Dinamo Kiev eşleşmesinden sonra Gladbach'ın yıldızını kadrosuna kattığını açıklayabilir.

Fenerbahçe'nin bu transfer için teklifi 4 milyon euro olurken oyuncuya da 2.75 milyon euro teklif etti.

Alassane Plea Gladbach 05032022
Getty Images

Galatasaray'dan yıldız transferi

2022-07-19T05:32:46.231Z

Son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, basında çıkan haberlere göre Benfica'nın yıldızı Seferovic'i de transfer etmeye yakın. Ancak Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran isim ise Sözcü gazetesinden geldi.

Sarı kırmızılı takım, Real Madrid'den ayrılan İspanyol 10 numara Isco ile ilgileniyor.

Isco Real Madrid 2022
Getty Images