CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da ilk hedef Umut Bozok

Antonio Rüdiger, Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erdiğinde Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti.

29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünü tamamladı ve sezon başına 6,8 milyon Euro ücret karşılığında İspanyol deviyle dört yıllık bir anlaşma imzaladı.

Savunma oyuncusu ve aynı zamanda kardeşi olan menajeri Sahr Senesie ise bu transferin ardından 35 milyon Euro imza bonusu alacak.