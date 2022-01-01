CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da ilk hedef Umut Bozok

Rudiger, Madrid ile 4 yıllığına anlaştı
Antonio Rüdiger, Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erdiğinde Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti.
29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünü tamamladı ve sezon başına 6,8 milyon Euro ücret karşılığında İspanyol deviyle dört yıllık bir anlaşma imzaladı.
Savunma oyuncusu ve aynı zamanda kardeşi olan menajeri Sahr Senesie ise bu transferin ardından 35 milyon Euro imza bonusu alacak.
Gnabry'nin talipleri arasında Real Madrid de var
Fichajes'e göre; Real Madrid 26 yaşındaki oyuncu için harekete geçebilir. İspanyol ekibi, Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry ile ilgilenen takımlar arasında.
Gnabry, üst üste altı sezonda Bundesliga'da çift haneli gollere ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlar oynadı.
Muhtemelen sol kanatta oynaması için önümüzdeki sezonun planları arasında bulunuyor.
Galatasaray'da ilk hedef Umut Bozok
Fanatik; Sarı-Kırmızılıların, yerli takviyesi doğrultusunda ilk hedefini Umut Bozok olarak belirlediğini yazdı.
Kasımpaşa'nın, sezon başında Fransa'nın Lorient takımından kiraladığı ve performansını beğenince 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığı 25 yaşındaki santrfor, şu sıralarda Türk devlerinin gözdesi konumunda.
36 lig maçında 16 kez fileleri havalandırıp 7 de asist yapan Umut'un, önümüzdeki sezon bir şampiyonluk adayının formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.