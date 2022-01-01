CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gözden çıkarıldı

Kartal, Sörloth'a gözünü dikti
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fanatik'in haberine göre Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.
Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth, sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek. La Liga temsilcisinin opsiyon hakkını kullanmayacağını öğrenen Kartal, Bundesliga ekibi ile temasa geçebilir.
Atletico, Wijnaldum'u kadrosuna katabilir
Fichajes, Atletico Madrid'in, Paris Saint-Germain'den ayrılabilecek olan Georginio Wijnaldum için bir hamle yapmayı planladığını yazıyor.
Newcastle, West Ham ve Aston Villa'nın da orta saha oyuncusuyla ilgilendikleri söyleniyor.
Arda Turan, Feghouli ve Babel gözden çıkarıldı
Fanatik'in haberine göre Galatasaray, kadroda ciddi bir revizyon hazırlığında.
Florya'da bir araya gelen Başkan Elmas, Campos ve Sportif Direktör Sensibile, birçok yıldızla yolları ayırma kararı aldı.
Listenin başı Arda Turan, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli var.