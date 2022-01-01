CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gözden çıkarıldı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

09:51