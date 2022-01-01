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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'da Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel gözden çıkarıldı

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Sofiane Feghouli Galatasaray vs Marseille 11252021
Getty

Kartal, Sörloth'a gözünü dikti

2022-02-24T06:51:07.442Z

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fanatik'in haberine göre Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Sörloth, sezon sonunda Leipzig'e geri dönecek. La Liga temsilcisinin opsiyon hakkını kullanmayacağını öğrenen Kartal, Bundesliga ekibi ile temasa geçebilir.

Alexander Sörloth Trabzonspor
AA

Atletico, Wijnaldum'u kadrosuna katabilir

2022-02-24T06:09:55.915Z

Fichajes, Atletico Madrid'in, Paris Saint-Germain'den ayrılabilecek olan Georginio Wijnaldum için bir hamle yapmayı planladığını yazıyor.

Newcastle, West Ham ve Aston Villa'nın da orta saha oyuncusuyla ilgilendikleri söyleniyor.

Georginio Wijnaldum PSG 2021-22
Getty Images

Arda Turan, Feghouli ve Babel gözden çıkarıldı

2022-02-24T05:56:50.982Z

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, kadroda ciddi bir revizyon hazırlığında.

Florya'da bir araya gelen Başkan Elmas, Campos ve Sportif Direktör Sensibile, birçok yıldızla yolları ayırma kararı aldı.

Listenin başı Arda Turan, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli var.