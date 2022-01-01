CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Cengiz Ünder'den vazgeçmiyor

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez için rakip çıktı
Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Maxi Gomez için devreye girdi.
Sportif direktör Roland Virkus yaptığı açıklamada, "Transfer piyasasını yakından takip ediyoruz. Hücum hattına transfer yapmak istiyoruz. Maxi Gomez birçok pozisyonda ve rolde oynayabilen çok değerli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Cengiz ipleri kopardı
Fransa Ligue 1'de Nantes'ı evinde ağırlayan Marsilya'da 65. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor tarafından 84. dakikada oyundan alınınca tepki gösterdi ve doğrudan soyunma odasına gitti.
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray milli oyuncu için yeniden girişimde bulunacak. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor.