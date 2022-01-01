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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Cengiz Ünder'den vazgeçmiyor

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Turkey's midfielder Cengiz Under
Getty Images

Fenerbahçe'ye Maxi Gomez için rakip çıktı

2022-08-22T05:52:52.188Z

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Maxi Gomez için devreye girdi.

Sportif direktör Roland Virkus yaptığı açıklamada, "Transfer piyasasını yakından takip ediyoruz. Hücum hattına transfer yapmak istiyoruz. Maxi Gomez birçok pozisyonda ve rolde oynayabilen çok değerli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Maxi Gomez, Valencia
Getty Images

2022-08-22T05:49:57.987Z

Cengiz ipleri kopardı

2022-08-22T05:49:56.641Z

Fransa Ligue 1'de Nantes'ı evinde ağırlayan Marsilya'da 65. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor tarafından 84. dakikada oyundan alınınca tepki gösterdi ve doğrudan soyunma odasına gitti.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray milli oyuncu için yeniden girişimde bulunacak. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor.