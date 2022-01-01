CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Cengiz Ünder'den vazgeçmiyor

Fransa Ligue 1'de Nantes'ı evinde ağırlayan Marsilya'da 65. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor tarafından 84. dakikada oyundan alınınca tepki gösterdi ve doğrudan soyunma odasına gitti.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray milli oyuncu için yeniden girişimde bulunacak. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor.