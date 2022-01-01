CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Aston Villa'dan Trezeguet'i gündemine aldı

Atletico Madrid, Diogo Dalot'un peşinde
AS'a göre Atletico Madrid, Manchester United'ın sağ beki Diogo Dalot'u transfer hedefi olarak belirledi.
Son La Liga şampiyonu, Kieran Trippier'ın Newcastle'a transferinin ardından onun yerine Portekizli oyuncuya bakıyor.
Ancak RB Leipzig'den Rasmus Christensen ve Valencia'dan Daniel Wass da listede.
Galatasaray, Aston Villa'dan Trezeguet'i gündemine aldı
Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde takıma kazandırmak istediği ancak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet' yeniden kadrosuna katmak istiyor.
2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki oyuncunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.