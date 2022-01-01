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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Arsenal yıldızı Lucas Torreira'yı transfer etti

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Lucas Torreira Fiorentina Juventus Coppa Italia
Getty

PSG, Bernardo için Barça ile savaşmaya hazır

2022-08-05T05:33:45.237Z

Foot Mercato'ya göre Paris Saint-Germain, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Bernardo Silva için Barcelona ile savaşmaya hazır görünüyor.

27 yaşındaki oyuncu, bir süredir Barça'nın hedefindeydi, ancak City'nin 85 milyon Euro'luk ücret istemesinin ardından transferden çekilebilir.

Daha önce Ligue 1'de Monaco'da oynayan Bernardo, Barça ile anlaşma sağlanamazsa PSG'ye transfer olacak.

Bernardo Silva Manchester City 2021-22
Getty

Plea, Nice'e transfer olmaya hazırlanıyor

2022-08-05T05:31:32.974Z

Borussia Mönchengladbach forveti Alassane Plea, Le 10 Sport'a göre Nice'e transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki kulüpler tarafından da isteniyor, ancak ülkesine dönmek için can atıyor.

Plea, 2022-23 sezonunda Gladbach adına Bundesliga'da çıktığı 33 maçta 10 gol kaydetti.

Alassane Plea Gladbach 05032022
Getty Images

Mertens, Aslan oluyor

2022-08-05T05:27:07.008Z

NTV Spor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Dries Mertens ile her konuda anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklife "evet" dedi.

Sarı-Kırmızılılar, Mertens'i hazırda tutarken eğer alternatif isimlerden olumlu yanıt gelmezse Belçikalıyla sözleşme imzalayacak.

Ayrıca, 10 numara transferi için de Evander ile görüşmeler devam ediyor.

Dries Mertens Napoli
Getty

Galatasaray, Torreira'yı transfer etti

2022-08-05T05:20:42.986Z

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Arsenal'e 5.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, Torreira'ya ise yıllık 3.5 milyon Euro ödeyecek.

Uruguaylı futbolcu, kısa sürede İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı ekiple 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Milano'da dün gece gerçekleşen görüşmede 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini ifade etti.

Lucas Torreira, Uruguay
Getty Images