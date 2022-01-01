NTV Spor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Dries Mertens ile her konuda anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklife "evet" dedi.

Sarı-Kırmızılılar, Mertens'i hazırda tutarken eğer alternatif isimlerden olumlu yanıt gelmezse Belçikalıyla sözleşme imzalayacak.

Ayrıca, 10 numara transferi için de Evander ile görüşmeler devam ediyor.