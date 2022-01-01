PSG, Bernardo için Barça ile savaşmaya hazır
Foot Mercato'ya göre Paris Saint-Germain, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Bernardo Silva için Barcelona ile savaşmaya hazır görünüyor.
27 yaşındaki oyuncu, bir süredir Barça'nın hedefindeydi, ancak City'nin 85 milyon Euro'luk ücret istemesinin ardından transferden çekilebilir.
Daha önce Ligue 1'de Monaco'da oynayan Bernardo, Barça ile anlaşma sağlanamazsa PSG'ye transfer olacak.
Plea, Nice'e transfer olmaya hazırlanıyor
Borussia Mönchengladbach forveti Alassane Plea, Le 10 Sport'a göre Nice'e transferini tamamlamaya hazırlanıyor.
29 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki kulüpler tarafından da isteniyor, ancak ülkesine dönmek için can atıyor.
Plea, 2022-23 sezonunda Gladbach adına Bundesliga'da çıktığı 33 maçta 10 gol kaydetti.
Mertens, Aslan oluyor
NTV Spor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Dries Mertens ile her konuda anlaşmaya vardı.
35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklife "evet" dedi.
Sarı-Kırmızılılar, Mertens'i hazırda tutarken eğer alternatif isimlerden olumlu yanıt gelmezse Belçikalıyla sözleşme imzalayacak.
Ayrıca, 10 numara transferi için de Evander ile görüşmeler devam ediyor.
Galatasaray, Torreira'yı transfer etti
Hürriyet gazetesinin haberine göre; Arsenal'e 5.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Galatasaray, Torreira'ya ise yıllık 3.5 milyon Euro ödeyecek.
Uruguaylı futbolcu, kısa sürede İstanbul'a gelip sarı-kırmızılı ekiple 3 senelik sözleşme imzalayacak.
Milano'da dün gece gerçekleşen görüşmede 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini ifade etti.