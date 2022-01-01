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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, aradığı golcüyü Barcelona'da buldu

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Martin Braithwaite Barcelona vs Real Sociedad La Liga 2021-22
Getty Images

AC Milan, Tanganga anlaşmasına yakın

2022-08-23T05:46:01.348Z

AC Milan, savunmasını güçlendirmeye çalışırken Tottenham'ın defans oyuncusu Japhet Tanganga'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.

Gianluca Di Marzio'ya göre, oyuncunun temsilcileri anlaşmaya satın alma opsiyonu dahil etmek için Spurs'e baskı yapıyor.

Wilfried Zaha Japhet Tanganga Crystal Palace Tottenham 2021-22
Getty Images

Galatasaray, aradığı golcüyü Barcelona'da buldu

2022-08-23T05:40:51.684Z

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite, 10 kez de fileleri havalandırdı. Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon 4 maçta oynarken 2 gol attı.

Braithwaite, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Martin Braithwaite Barcelona
Getty Images