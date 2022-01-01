Galatasaray, aradığı golcüyü Barcelona'da buldu

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite, 10 kez de fileleri havalandırdı. Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon 4 maçta oynarken 2 gol attı.

Braithwaite, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro'ya transfer edilmişti.