AC Milan, Tanganga anlaşmasına yakın
AC Milan, savunmasını güçlendirmeye çalışırken Tottenham'ın defans oyuncusu Japhet Tanganga'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.
Gianluca Di Marzio'ya göre, oyuncunun temsilcileri anlaşmaya satın alma opsiyonu dahil etmek için Spurs'e baskı yapıyor.
Galatasaray, aradığı golcüyü Barcelona'da buldu
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.
Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite, 10 kez de fileleri havalandırdı. Bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon 4 maçta oynarken 2 gol attı.
Braithwaite, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro'ya transfer edilmişti.