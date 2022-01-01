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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Ali Akman'ı istiyor

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Ali Akman Turkey
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Manchester City, Kane transferi için dört kez reddedildi

2022-02-19T07:26:13.486Z

Pep Guardiola, Manchester City'nin geçen yıl yaz transfer döneminde Tottenham'a Harry Kane için dört ayrı teklif yaptığını ve bunların hepsinin reddedildiğini itiraf etti.

İspanyol menajeri, City'nin yıldız golcü için ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Harry Kane Tottenham 2021-22
Getty Images

Real Madrid, Haaland'a yakın

2022-02-19T07:19:18.209Z

Sport'a göre Real Madrid, Erling Halaand ile belirleyici görüşmelerde bulundu ve forvete bu yaz attıracağına inanıyor.

Kulüp, babası da dahil olmak üzere Haaland'ın temsilcileriyle görüştü ve Dortmund, Real Madrid'in ilgisinin zaten farkında.

Anlaşma Haaland'ın isteklerine bağlı, çünkü isterse bu yaz en kısa sürede Real Madrid'e katılabilir.

Haaland Jubel
Getty Images

Galatasaray'ın hedefi Ali Akman

2022-02-19T07:02:57.170Z

Fanatik'te yer alan habere göre birçok golcüyü transfer listesine alan Galatasaray, Bursaspor'dan Frankfurt'a giden ve oradan da Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralanan Ali Akman'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Aslan, 19 yaşındaki golcü için şartları araştıracak.

Ali Akman NEC Nijmegen