CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Ali Akman'ı istiyor

Manchester City, Kane transferi için dört kez reddedildi
Pep Guardiola, Manchester City'nin geçen yıl yaz transfer döneminde Tottenham'a Harry Kane için dört ayrı teklif yaptığını ve bunların hepsinin reddedildiğini itiraf etti.
İspanyol menajeri, City'nin yıldız golcü için ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Real Madrid, Haaland'a yakın
Sport'a göre Real Madrid, Erling Halaand ile belirleyici görüşmelerde bulundu ve forvete bu yaz attıracağına inanıyor.
Kulüp, babası da dahil olmak üzere Haaland'ın temsilcileriyle görüştü ve Dortmund, Real Madrid'in ilgisinin zaten farkında.
Anlaşma Haaland'ın isteklerine bağlı, çünkü isterse bu yaz en kısa sürede Real Madrid'e katılabilir.
Galatasaray'ın hedefi Ali Akman
Fanatik'te yer alan habere göre birçok golcüyü transfer listesine alan Galatasaray, Bursaspor'dan Frankfurt'a giden ve oradan da Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralanan Ali Akman'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Aslan, 19 yaşındaki golcü için şartları araştıracak.