CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Ali Akman'ı istiyor

Pep Guardiola, Manchester City'nin geçen yıl yaz transfer döneminde Tottenham'a Harry Kane için dört ayrı teklif yaptığını ve bunların hepsinin reddedildiğini itiraf etti.

İspanyol menajeri, City'nin yıldız golcü için ne kadar istekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.