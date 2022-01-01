CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'a 5 milyarlık projeyle geliyor

Transferin gözde isimlerinden Orkun Kökçü geçmişte Beşiktaş formasıyla verdiği poz hakkındaki soruyu yanıtladı. Tivibu canlı yayınına katılan genç oyuncu düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Küçüklüğümden beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama yine de Beşiktaş'ta oynamak güzel bir duygudur. İnşallah gelecekte bunu yaşayabilirim."

Feyenoord forması giyen 21 yaşındaki orta saha, A Milli Takım'ı 14 kez temsil etti.