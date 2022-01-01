CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'a 5 milyarlık projeyle geliyor

Juve, Pogba için yeniden harekete geçti
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventuslu yöneticiler önümüzdeki günlerde Paul Pogba'nın temsilcileriyle bir kez daha masaya oturacak.
İtalyan kulübü finansal açıdan Paris Saint-Germain'in teklifiyle rekabet edemeyecek olsa bile, Pogba'nın eski takımına dönmeye sıcak bakacağına güveniyor.
Real Madrid mi, PSG mi? Mbappe seçimini yaptı
Kylian Mbappe transfer konusundaki kararını Pazar günü açıklayacak 👀— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 20, 2022
[L'Equipe] pic.twitter.com/VSqrXlWWXg
Orkun Kökçü: "Beşiktaş'ta oynamak isterim"
Transferin gözde isimlerinden Orkun Kökçü geçmişte Beşiktaş formasıyla verdiği poz hakkındaki soruyu yanıtladı. Tivibu canlı yayınına katılan genç oyuncu düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
"Küçüklüğümden beri taraftarı olduğum takımda oynamak isterim. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama yine de Beşiktaş'ta oynamak güzel bir duygudur. İnşallah gelecekte bunu yaşayabilirim."
Feyenoord forması giyen 21 yaşındaki orta saha, A Milli Takım'ı 14 kez temsil etti.
Jorge Jesus beş isimle yolları ayıracak
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilmesine kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
A Spor'un haberine göre; deneyimli teknik adam Berke Özer, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa ve Mesut Özil'i takımdan gönderecek.
Transferde ise Suarez, Sörloth, Seferovic, Talisca gibi yıldızların yanı sıra Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı ve Rive Plate forması giyen Nicolas de la Cruz isimleri de gündemde.
Yunus Akgün için Lazio devrede
Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla Galatasaraylıları gelecek için umutlandıran Yunus Akgün, Serie A yolcusu olabilir.
Takvim'in haberine göre; kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Lazio genç oyuncuyu yakın takibe aldı.
Sportid direktör Iglı Tare'nin Galatasaray'daki seçim süreci bittikten sonra İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerini başlatacağı belirtildi.
Dursun Özbek'ten dev proje
Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan Dursun Özbek'in ilk hedefi kulübü ekonomik açıdan düzlüğe çıkarmak.
Sabah'ın haberine göre; 2015-18 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapan Özbek, kendi döneminde başlanan Mecidiyeköy, Florya ve Kemerburgaz projelerini tamamlayarak 5 milyar liralık kaynak yaratacak.
Diğer başkan adaylarından Metin Öztürk'le güçlerini birleştiren Özbek, Öztürk'ün teknik direktör adayı Okan Buruk'a sıcak bakıyor.