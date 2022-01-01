CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Gabriel Barbosa, Jorge Jesus için Fenerbahçe'ye yakın

Napoli'nin rotası Min-jae ve Szalai
Le Bombe di Vlad'ın haberine göre, Napoli'nin Koulibaly'nin ayrılma ihtimaline ilişkin üç kişilik bir alternatif listesi yer alıyor.
Bu üç isimden birisi Fiorentina'dan Nikola Milenkovic iken diğer ikisi ise Fenerbahçe 'nin savunmacıları Kim Min-jae Kim ve Attila Szalai.
Napoli'nin bu futbolcular için bir hamle yapmasının Kalidou Koulibaly'nin durumuyla alakalı olacak. Napoli, yıldız stoperin sözleşmesini uzatmaması halinde Fenerbahçe ile göreşecek.
Gabigol, Jesus için Fenerbahçe'ye yakın
Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado'ya göre, Gabriel Barbosa'nın normal şartlarda Flamengo'dan ayrılmaya niyeti yok, ancak işin içine Jorge Jesus girince her şey değişebilir.
Prado, "Jesus 2019-20'de Flamengo'yu çalıştırdı ve Gabigol ile harika bir ilişkisi var. Portekizli teknik adam Brezilya tatilinde eski öğrencilerinden sadece Gabigol ile görüştü" dedi ve ekledi:
"Aslında oyuncunun Flamengo'dan ayrılmaya niyeti yoktu. Ancak söz konusu Jorge Jesus olunca işler değişti.
"Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde, Türk takımının çok iyi bir maaş teklif edeceğini de düşünürsek, Flamengo'nun Gabigol'u kaybetme tehlikesinin son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim.
"Yıldız futbolcu yeniden Avrupa'ya dönmeye hazır. Bundan şüphem yok."
2019'dan beri Kırmızı-Siyahlılar'ın formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu, 150 resmi maçta 99 gol atarken, 28 de asist yaptı.
Gabigol, kariyerinin en iyi dönemini ise Jorge Jesus yönetiminde geçirdi ve 40 resmi maçta 32 gol, 14 asistle 4 kupalı sezonun kahramanı oldu.
Adını Flamengo tarihine yazdıran 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 maçta 15 gol atıp, 2 asist katkısında bulundu.