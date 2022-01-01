CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Gabriel Barbosa, Jorge Jesus için Fenerbahçe'ye yakın

Le Bombe di Vlad'ın haberine göre, Napoli'nin Koulibaly'nin ayrılma ihtimaline ilişkin üç kişilik bir alternatif listesi yer alıyor.

Bu üç isimden birisi Fiorentina'dan Nikola Milenkovic iken diğer ikisi ise Fenerbahçe 'nin savunmacıları Kim Min-jae Kim ve Attila Szalai.

Napoli'nin bu futbolcular için bir hamle yapmasının Kalidou Koulibaly'nin durumuyla alakalı olacak. Napoli, yıldız stoperin sözleşmesini uzatmaması halinde Fenerbahçe ile göreşecek.