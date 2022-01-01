CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Franck Ribery'ye Süper Lig'den iki talip

Luis Suarez ile Gerrard yeniden buluşacak
İspanyol gazeteci Gerard Romero'ya göre; sezon sonunda Atletico Madrid'deki sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez, Aston Villa'ya imza atacak.
Suarez, eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Villa'ya gitmek için Palmeiras, Corinthians ve Atletico Mineiro'dan gelen teklifleri reddetti.
Galatasaray, Portekizli yetenek avcısını getiriyor
Futbol yapılanmasını tepeden tırnağa değiştirmeye karar veren kulüp başkanı Burak Elmas, şubenin başına deneyimli bir ismi getirmeye hazırlanıyor.
Hürriyet'in haberine göre; Monaco ve Lille'in başarılarında büyük pay sahibi olan 57 yaşındaki Luis Campos ile anlaşma sağlandı.
Çıkış yapacak genç yetenekleri bulmakta usta olan Portekizli, bu iki kulüpte sportif direktörlük yapmadan önce Real Madrid'de scout olarak çalışmıştı.
Fenerbahçe, Elneny için Arsenal ile masaya oturacak
Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, bir dönem Türkiye'de de oynayan Mohamed Elneny'ye yöneldi.
Sport 360'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Mısırlı oyuncu için Arsenal'dan görüşme talep ettiği belirtildi.
Bu sezon Arsenal formasıyla 10 maça çıkan 29 yaşındaki Elneny, 2019/20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
Ribery için iki Türk takımı devrede
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Serie A'da Salernitana forması giyen Franck Ribery ile Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük ilgileniyor.
2005 yılında Galatasaray forması giyen Ribery, ardından sırasıyla Marsilya, Bayern Münih ve Fiorentina'da oynamıştı.