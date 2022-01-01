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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Franck Ribery'ye Süper Lig'den iki talip

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Franck Ribery Galatasaray
AA

Luis Suarez ile Gerrard yeniden buluşacak

2022-01-19T05:45:25.396Z

İspanyol gazeteci Gerard Romero'ya göre; sezon sonunda Atletico Madrid'deki sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez, Aston Villa'ya imza atacak.

Suarez, eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Villa'ya gitmek için Palmeiras, Corinthians ve Atletico Mineiro'dan gelen teklifleri reddetti.

Gerrard Suarez
Getty

Galatasaray, Portekizli yetenek avcısını getiriyor

2022-01-19T05:39:43.789Z

Futbol yapılanmasını tepeden tırnağa değiştirmeye karar veren kulüp başkanı Burak Elmas, şubenin başına deneyimli bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Monaco ve Lille'in başarılarında büyük pay sahibi olan 57 yaşındaki Luis Campos ile anlaşma sağlandı.

Çıkış yapacak genç yetenekleri bulmakta usta olan Portekizli, bu iki kulüpte sportif direktörlük yapmadan önce Real Madrid'de scout olarak çalışmıştı.

Luis Campos
Getty Images

Fenerbahçe, Elneny için Arsenal ile masaya oturacak

2022-01-19T05:36:35.851Z

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekip, bir dönem Türkiye'de de oynayan Mohamed Elneny'ye yöneldi.

Sport 360'ta yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Mısırlı oyuncu için Arsenal'dan görüşme talep ettiği belirtildi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 10 maça çıkan 29 yaşındaki Elneny, 2019/20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.

Mohamed Elneny
Getty Images

Ribery için iki Türk takımı devrede

2022-01-19T05:33:28.917Z

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Serie A'da Salernitana forması giyen Franck Ribery ile Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük ilgileniyor.

2005 yılında Galatasaray forması giyen Ribery, ardından sırasıyla Marsilya, Bayern Münih ve Fiorentina'da oynamıştı.

Torreira Ribery Fiorentina Salernitana Serie A
Getty