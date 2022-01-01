CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Franck Ribery'ye Süper Lig'den iki talip

Futbol yapılanmasını tepeden tırnağa değiştirmeye karar veren kulüp başkanı Burak Elmas, şubenin başına deneyimli bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Monaco ve Lille'in başarılarında büyük pay sahibi olan 57 yaşındaki Luis Campos ile anlaşma sağlandı.

Çıkış yapacak genç yetenekleri bulmakta usta olan Portekizli, bu iki kulüpte sportif direktörlük yapmadan önce Real Madrid'de scout olarak çalışmıştı.