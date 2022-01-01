CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Forvet transferinde Fenerbahçe'de hedef yeniden Sörloth

Kaan Ayhan ve Mert Müldür olmuyor
Galatasaray, transferine çalışmalarına devam ederken İtalya'dan gelen haberle sarsıldı.
Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür ile ilgilenen Galatasaray, bu transferlerde aşama kaydedemedi.
Ntv Spor'a göre; İtalyan ekibi Sassuolo, oyuncularını kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor.
Muleka ile anlaşma tamam
Weghorst hamlesiyle forvet bölgesini güçlendiren Beşiktaş, transferde hız kesmeden devam ediyor.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren Jackson Muleka'nın bonservisini almak için Standard Liege ile anlaştı.
Transferin 3.5 milyon euro'ya bittiği konuşuluyor.
Fenerbahçe, Sörloth'u gözüne kestirdi
Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de gündeme tanıdık bir isim geldi.
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Leipzig'e teklif yapmaya hazırlanırken Jorge Jesus'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.
Sörloth, geçtiğimiz sezonu İspanya Sociedad formasıyla geçirmişti.