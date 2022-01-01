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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Forvet transferinde Fenerbahçe'de hedef yeniden Sörloth

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Alexander Sörloth
Getty Images

Kaan Ayhan ve Mert Müldür olmuyor

2022-07-06T05:35:38.581Z

Galatasaray, transferine çalışmalarına devam ederken İtalya'dan gelen haberle sarsıldı.

Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür ile ilgilenen Galatasaray, bu transferlerde aşama kaydedemedi.

Ntv Spor'a göre; İtalyan ekibi Sassuolo, oyuncularını kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor.

Kaan Ayhan Sassuolo Spezia Serie A 202122
Getty

Muleka ile anlaşma tamam

2022-07-06T05:30:47.180Z

Weghorst hamlesiyle forvet bölgesini güçlendiren Beşiktaş, transferde hız kesmeden devam ediyor.

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren Jackson Muleka'nın bonservisini almak için Standard Liege ile anlaştı.

Transferin 3.5 milyon euro'ya bittiği konuşuluyor.

Jackson Muleka Kasimpasa
DepoPhotos

Fenerbahçe, Sörloth'u gözüne kestirdi

2022-07-06T05:28:03.689Z

Forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de gündeme tanıdık bir isim geldi.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Leipzig'e teklif yapmaya hazırlanırken Jorge Jesus'un da bu transfere onay verdiği belirtildi.

Sörloth, geçtiğimiz sezonu İspanya Sociedad formasıyla geçirmişti.

Alexander Sörloth Trabzonspor
AA