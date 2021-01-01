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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Marsilya, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Kerem Akturkoglu Galatasaray
Getty

PSG intikam peşinde

2021-11-27T14:19:41.327Z

Paris ekibi, Mbappe'nin olası Real Madrid transferine dair planını hazırladı.

ABC'de yer alan habere göre; PSG, Fransız yıldızının aklını çelen Real Madrid'e intikam olarak Vinicius Junior'ı transfer etmek istiyor.

Paris ekibi sözleşmesi 2024'te bitecek olan Vinicius Junior'ın İspanyol deviyle kontratını yenilemesine engel olacak.

Kylian Mbappe PSG Man City Champions League 2021-22
Getty Images

Kerem performansıyla Marsilya'yı büyüledi

2021-11-27T12:41:51.623Z

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yendiği maçta Kerem Aktürkoğlu futboluyla sivrilmişti.

Sabah'ın haberine göre; sezon başında 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, bu opsiyonu kullanmayıp Kerem'e yatırım yapmayı planlıyor.

23 yaşındaki milli oyuncuyu Nantes ve Lyon da yakından izliyor.

kerem akturkoglu galatasaray lokomotiv moskova 21.10.2021
Getty

Genç yıldız adayı Liverpool'a yakın

2021-11-27T11:09:09.023Z

Guardian'ın haberine göre; kulübü Aston Villa'nın yeni sözleşme teklifini reddeden Carney Chukwuemeka ile Liverpool ilgileniyor.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiltere'nin en önemli genç yetenekleri arasında gösteriliyor.

Carney Chukwuemeka Aston Villa 2021-22
Getty Images

Vinicius'a PSG kancası

2021-11-27T11:04:52.911Z

Bu sezon Real Madrid'de büyük bir çıkış yakalayan Vinicius Junior için Paris Saint-Germain devreye girdi.

ABC'de yer alan haberde, Fransız kulübünün Brezilyalı oyuncuyu yıllık 17 milyon euro maaş teklifiyle ikna etmek istediği belirtildi.

Vinicius Junior Granada vs Real Madrid La Liga 2021-22
Getty Images

Ferran Torres ayrılmaya kararlı

2021-11-27T11:01:48.645Z

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Manchester City forması giyen Ferran Torres, Pep Guardiola ile bir görüşme yaparak Barcelona'ya transfer olma isteğini iletti.

Guardiola, iki takım arasında ekonomik şartlarda uzlaşma sağlanırsa Torres'in gidişine izin verecek.

Ferran Torres Manchester City 2021-22
Getty