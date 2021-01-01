PSG intikam peşinde
Paris ekibi, Mbappe'nin olası Real Madrid transferine dair planını hazırladı.
ABC'de yer alan habere göre; PSG, Fransız yıldızının aklını çelen Real Madrid'e intikam olarak Vinicius Junior'ı transfer etmek istiyor.
Paris ekibi sözleşmesi 2024'te bitecek olan Vinicius Junior'ın İspanyol deviyle kontratını yenilemesine engel olacak.
Kerem performansıyla Marsilya'yı büyüledi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yendiği maçta Kerem Aktürkoğlu futboluyla sivrilmişti.
Sabah'ın haberine göre; sezon başında 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, bu opsiyonu kullanmayıp Kerem'e yatırım yapmayı planlıyor.
23 yaşındaki milli oyuncuyu Nantes ve Lyon da yakından izliyor.
Genç yıldız adayı Liverpool'a yakın
Guardian'ın haberine göre; kulübü Aston Villa'nın yeni sözleşme teklifini reddeden Carney Chukwuemeka ile Liverpool ilgileniyor.
18 yaşındaki orta saha oyuncusu İngiltere'nin en önemli genç yetenekleri arasında gösteriliyor.
Vinicius'a PSG kancası
Bu sezon Real Madrid'de büyük bir çıkış yakalayan Vinicius Junior için Paris Saint-Germain devreye girdi.
ABC'de yer alan haberde, Fransız kulübünün Brezilyalı oyuncuyu yıllık 17 milyon euro maaş teklifiyle ikna etmek istediği belirtildi.
Ferran Torres ayrılmaya kararlı
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Manchester City forması giyen Ferran Torres, Pep Guardiola ile bir görüşme yaparak Barcelona'ya transfer olma isteğini iletti.
Guardiola, iki takım arasında ekonomik şartlarda uzlaşma sağlanırsa Torres'in gidişine izin verecek.