CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ferdi Kadıoğlu-Ajax iddiası

Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli oyuncu, kariyerine yine Fransa'da bu kez Rennes formasıyla devam edecek.

Portekizli oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Xeka'nın ismi transfer dönemnde Türk takımlarıyla da anılmıştı