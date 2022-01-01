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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ferdi Kadıoğlu-Ajax iddiası

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ferdi Kadıoğlu
AA

United, Kim Min Jae için devrede

2022-09-22T05:41:21.525Z

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti.

Premier Lig devi Manchester United'ın ara transfer döneminde Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı iddia ediliyor.



KIM MIN JAE VS MILAN
getty

Rennes, Xeka'yı kadrosuna kattı

2022-09-22T05:37:41.969Z

Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli oyuncu, kariyerine yine Fransa'da bu kez Rennes formasıyla devam edecek. 

Portekizli oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Xeka'nın ismi transfer dönemnde Türk takımlarıyla da anılmıştı



xeka osc lille
getty

3 kulüp Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde

2022-09-22T05:32:53.447Z

Aspor'da yer alan bir haberde, Ferdi Kadıoğlu'na 3 Avrupa kulübünden talip olduğunu ve kulüp temsilcilerinin Beşiktaş derbisine gelip Ferdi Kadıoğlu'nu izleyeceği iddia edildi.

Kulüplerden birinin Ajax olduğu söylendi.

Ferdi Kadıoğlu
AA