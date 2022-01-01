CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ferdi Kadıoğlu-Ajax iddiası

United, Kim Min Jae için devrede
Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre; savunmada problemler yaşayan United, Koreli futbolcunun transferi için harekete geçti.
Premier Lig devi Manchester United'ın ara transfer döneminde Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae'nin transferi için İtalyan yetkililerle masaya oturacağı iddia ediliyor.
Rennes, Xeka'yı kadrosuna kattı
Lille'deki sözleşmesinin sona ermesiyle Haziran ayı sonunda serbest kalan Xeka'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli oyuncu, kariyerine yine Fransa'da bu kez Rennes formasıyla devam edecek.
Portekizli oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Xeka'nın ismi transfer dönemnde Türk takımlarıyla da anılmıştı
3 kulüp Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde
Aspor'da yer alan bir haberde, Ferdi Kadıoğlu'na 3 Avrupa kulübünden talip olduğunu ve kulüp temsilcilerinin Beşiktaş derbisine gelip Ferdi Kadıoğlu'nu izleyeceği iddia edildi.
Kulüplerden birinin Ajax olduğu söylendi.