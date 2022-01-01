CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde sona yaklaşıyor

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bonservisi RB Leipzig'de olan ve geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth için bir kez daha Alman takımın kapısını çaldı.

Leipzig, kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı, ancak Fenerbahçe bu ücreti fazla buldu ve pazarlıklarda 6 milyon Euro'ya kadar indi.

Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un takımına yıldız bir golcüyü katmak istiyor.