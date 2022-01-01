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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde sona yaklaşıyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Alexander Sörloth
Getty Images

United, Martinez yarışında Arsenal'ın önünde

2022-07-10T10:21:32.948Z

GiveMeSport, Manchester United'ın Ajax'ın defans oyuncusu Lisandro Martinez yarışında Arsenal karşısında "üstün" olduğunu iddia ediyor.

Kırmızı Şeytanlar ve Topçular, Arjantinli orta saha için tekliflerini iletti.

Ve şu anda Old Trafford'da Erik ten Hag'a sahip olan United'ın, bu transfer yarışında önde olduğu belirtiliyor.

Lisandro Martinez Ajax 2021-22
Getty Images

Tuchel, Ronaldo'yu Chelsea'ye istemiyor

2022-07-10T10:19:15.168Z

Daily Mail, Thomas Tuchel'in Chelsea'nin Manchester United süperstarı ile yoğun bir şekilde bağlantılı olmasına rağmen Cristiano Ronaldo'yu takımına getirmek konusunda isteksiz olduğunu iddia ediyor.

Portekizli ikon, Old Trafford'dan uzaklaşmak için bastırıyor ve kupa hedefinde olan bir takıma katılmak istiyor.

Ancak Alman menajer, görünüşe göre 37 yaşındaki forvete ihtiyaç duymuyor.

ONLY GERMANY Cristiano Ronaldo Manchester United
Imago Images

De Jong, Manchester United'ı Barcelona'da kalmak için geri çevirdi

2022-07-10T06:36:01.849Z

Frenkie de Jong, kişisel ve sportif nedenlerden dolayı bu sezon Manchester United'a katılmayacak.

Sport, Hollandalı orta saha oyuncusunun Barcelona'da kalmaya kararlı olduğunu ve Old Trafford'a transfer olmakla ilgilenmediğini bildirdi.

Chelsea de onunla ilgileniyor, ancak yıldız oyuncunun gönlü kariyerine Camp Nou'da devam etmekten yana.

Frenkie de Jong
Getty Images

Trabzonspor, Boyata için nabız yokluyor

2022-07-10T06:27:56.129Z

Trabzonspor, Dedryck Boyata yeniden gündemine alırken tecrübeli oyuncunun maliyetiyle ilgili araştırmalar yapılıyor.

City’nin altyapısında yetiştikten sonra Twente ve Celtic’te de oynayan Belçikalı yıldız, 2019’dan beri Hertha Berlin’de görev yapıyor.

Fanatik; Bundesliga ekibiyle 2024’e kadar kontratı bulunan 1.88 boyundaki Boyata'ya, Trabzonspor'un ilgisi olduğunu yazdı.

Oyuncu, geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada görev yaptı.

Dedryck Boyata Hertha BSC 2022
Getty Images

Belotti, Fenerbahçe'nin B planı

2022-07-10T06:22:31.776Z

Fanatik; forvet konusunda B planı da olan Fenerbahçe'nin, Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti'yi de gündeminde tutmaya devam ettiğini yazdı.

İtalyan golcü, birçok Avrupa ekibinin transfer etmek istediği bir oyuncu olarak göze çarpıyor.

Ancak, bonservisi elinde olan yıldız golcü Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor.

Belotti Empoli Torino Serie A
Getty

Fenerbahçe, Sörloth transferinde sona yaklaşıyor

2022-07-10T06:17:27.256Z

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bonservisi RB Leipzig'de olan ve geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren Alexander Sörloth için bir kez daha Alman takımın kapısını çaldı.

Leipzig, kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı, ancak Fenerbahçe bu ücreti fazla buldu ve pazarlıklarda 6 milyon Euro'ya kadar indi.

Süper Lig 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un takımına yıldız bir golcüyü katmak istiyor.

GER ONLY RB LEIPZIG SÖRLOTH
imago images / opokupix/ Christian Schroedter